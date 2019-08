Young kunne fornøyd se at han selv fortsatt er verdensrekordholder, så vidt det er. Youngs rekord er på 46,78, altså er det 14 små hundredeler fram for Karsten Warholm. Og de hundredelene forsvant, og mer enn det også, da Warholm begynte å trippe foran den nest siste hekken.

Det Karsten Warholm gjør i år er helt hinsides. For to år siden ble han verdensmester i London, og satte opp sitt ikoniske «Skrik-ansikt» da han skjønte at han hadde blitt verdensmester.