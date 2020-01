GARMISCH-PARTENKIRCHEN: Han er kun 21 år, men har allerede oppnådd noe av det gjeveste man kan gjøre i hoppsporten. Vinner du nyttårshopprennet under Hoppuka, har du skrevet deg inn i historiebøkene for alltid.

I sitt første hopp for dagen tangerte han bakkerekorden til Simon Ammann på 143,5 meter. I annenomgang satt han alene igjen på toppen, tok sats over hoppkanten og fløy inn til en sensasjonell seier.

– Nå er jeg så glad, jeg har ikke ord. Det er helt sykt. Det er det som kommer ut, sa han euforisk til Aftenposten, kort tid etter seieren.

Tysk, østerriksk og norsk presse sto i kø for å få snakke med hoppfenomenet. Deretter tok han steget opp på podiet for den internasjonale pressekonferansen.

– Det var uvant, det kan man trygt si. Men det er stas, sa han beskjedent.

Fakta: Marius Lindvik Født: 27. juni 1998 (21 år) Fra: Frogner i Sørum kommune Klubb: Rælingen Skiklubb Meritter: To gull i junior-VM, To sølv i junior-OL, NM-bronse og seier i nyttårshopprennet i Garmisch-Partenkirchen.

Daniel Karmann / dpa

Takker faren

På Hafjell satt familien, inkludert faren Trond Lindvik, og fulgte rennet fra Garmisch-Partenkirchen på TV. Seieren ble emosjonell for de nærmeste.

– Man kjenner tårene presse på, selvfølgelig, sier faren.

De neste minuttene på telefonen tok han oss med på reisen Lindvik har hatt siden han for første gang tok på seg hoppski. Datoen var 6. mars 2009.

– Da hoppet han et renn 14 dager etterpå og vant. Det var da jeg skjønte at han kunne bli god, sier han.

Pappa Lindvik fortalte videre at han har kjørt «land og strand» for at sønnen skulle få drive med det han liker aller best. Det at han nå får ut potensialet sitt, var et ekstra bevis på at all ofringen var verdt det.

– Jeg har ofret mye fritid gjennom årene for å følge ham opp. Jeg har kjørt 5–6 ganger i uken til Gjerpenkollen (i Drammen) for at han skulle få trene, og jeg fulgt ham opp på hver eneste trening.

– Det er helt fantastisk. Jeg hadde ikke trodd dette. Det bare viser hvilken sterk psyke han har i hodet, forteller faren.

Fakta: Norske vinnere i nyttårshopprennet: 1953: Asgeir Dølplads 1954: Olaf B. Bjørnstad 1963: Toralf Engan 1967, 1968, 1969: Bjørn Wirkola 1971: Ingolf Mork 1982: Roger Ruud 1994: Espen Bredesen 2004: Sigurd Pettersen 2013: Anders Jakobsen 2017: Daniel-André Tande 2020: Marius Lindvik

Ble rørt av farens ord

I tillegg til å ta sin første verdenscupseier, og det i den legendariske Olympiabakken i Garmisch-Partenkirchen, er Lindvik debutant i Hoppuka. Det er en tradisjon på det norske laget at førstereisende holder en tale under nyttårsmiddagen. Der nevnte Lindvik hvor mye faren har betydd.

Etter seieren uttrykte han hvor takknemlig han har vært for støtten.

– Han har kjørt meg rundt overalt. Jeg hadde ikke vært der jeg er i dag uten fatter’n. Han har vært hovedsponsor, psykolog, trener, motivator, han har støttet meg i opp- og nedturer. Jeg hadde ikke klart å komme hit jeg er i dag uten ham, forteller Lindvik.

– Hvordan er det å vite at pappa sitter tårevåt og ser på?

– Det er rørende, sier Lindvik.

I tillegg rettet han en stor takk til sin mor og besteforeldre. Dette var en seier for hele familien.

Matthias Schrader / AP

Hylles som en vinnerskalle

Da seieren var et faktum ble Lindvik omfavnet av egne lagkamerater. Den som gratulerte vinneren først, var Johann André Forfang.

– Det kom mange banneord, sa Tromsø-hopperen lattermildt.

Robert Johansson sto i pressesonen og så på det avgjørende øyeblikket. Mannen med barten gliste bredt.

– Det er rått. Det er sinnssykt fortjent. Han leverer under press i finalen, sier Johansson.

Lagkameraten beskriver 21-åringen som noe helt særegent.

– Han er en harding. Han er en skikkelig vinnerskalle. Han skrur på de riktige tingene når han skal konkurrere, sier han.

Geir Olsen / NTB scanpix

– Kan ikke bli så mye større

Alexander Stöckl legger ikke skjul på at han var ekstremt nervøs før Lindvik skulle hoppe om seieren. For landslagssjefen var det et stort øyeblikk.

– Det føles veldig spesielt at en utøver tar sin første seier i Garmisch. Han leder etter førsteomgang og vinner. Det er veldig spesielt, forteller han.

Deretter snakket han om hvor mye dette betyr for laget. Det har vært en trøblete sesong så langt med en rekke skader og varierende form.

– At vi lykkes er stort. Det har vært mange tøffe øyeblikk denne sesongen, sier han.

Hoppsjefen Clas Brede Bråthen hadde vanskeligheter med å beskrive hvor stor opplevelsen var for ham.

– Øyeblikket kan ikke bli så mye større. Han er debutant i Hoppuka. Mange snakker fortsatt om Sigurd Pettersens hopp i Oberstdorf. Det er på det nivået, sier hoppsjef Clas Brede Bråten.

I 2003 vant Pettersen og satte bakkerekord i den tyske vinterlandsbyen. Den rekorden står fortsatt den dag i dag.

Seieren tar i tillegg Lindvik opp på en 4.-plass i sammendraget. Nå retter han blikket mot sammenlagtseieren i Hoppuka når det gjenstår to konkurranser.

– Det er muligheter, sa han kort og kryptisk.