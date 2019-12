Måtte kutte to klasser i julecupen

– Det har også vi lurt litt på, sier Roy-Christian Natland fra arrangørklubben Bergen Håndballklubb. – I fjor måtte vi kutte ut gutter 16-klassen på grunn av for få påmeldte lag. I år skjedde det samme også i G14-klassen.

Han har sine teorier om hvorfor det ble sånn. – I utgangspunktet er det jo langt færre lag blant guttene i disse klassene enn hos jentene. Jeg har hørt at det er mange som har reist bort denne julen, og da blir påmeldingen blant guttene mer sårbar. Dessuten har jo disse spillerne spilt turneringen som Vårspretten og Åpningscupen i flere år. Da er kanskje ikke det å spille håndball i julen like attraktivt for disse eldste gutteklassene, sier han.