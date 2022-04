Mener seg utsatt for karakterdrap: - Synd om han opplever det slik

Tore Strømøy var skuffet etter nederlaget. Også over ting som ble sagt på talerstolen før selve avstemmingen.

Skuffet over kritikk fra scenen: Tore Strømøy.

Nå nettopp

- Jeg føler meg litt lettet akkurat nå. Med et karakterdrap fra scenen før avstemmingen, så tenkte jeg at «dette er ingen plass for deg, Tore.»

Det sier Strømøy til Adresseavisen, noen minutter etter at han tapte for Cecilie Gotaas Johnsen.