OL-utforen er utsatt til en annen dag: – Det er synd

YANQING/OSLO (VG) Kraftig vind i alpintbakken i Yanqing sørget for at søndagens OL-utfor måtte utsettes til mandag.

GULLFAVORITT: Aleksander Aamodt Kilde må vente på muligheten til å kjøre for sitt første mesterskapsgull. Her på vei bort fra bakken søndag.

6. feb. 2022 04:07 Sist oppdatert 14 minutter siden

I utgangspunktet skulle rennet startet klokken 04:00 norsk tid, men etter flere utsettelser kom beskjeden rundt kl. 06:00 om at utforen ikke kan gjennomføres søndag.

– Herrenes utfor måtte bli flyttet til en annen dag grunnet den nåværende værsituasjonen med vindkast og det oppdaterte værvarselet, står det i en uttalelse fra juryen.

Utforen er nå omberammet til kl. 05:00 norsk tid mandag, som er mellom første og andre omgang av kvinnenes storslalåm.

– I sånne situasjoner prøver du egentlig bare å slappe av så mye som mulig og prøve å ikke tenke på hva som kan skje. Det er synd at det er såpass værutsatt, så jeg tenker det kommer til å være en issue gjennom hele OL, noe som er kjedelig når vi bare har det hvert fjerde år, sier Aleksander Aamodt Kilde til VG.

– Det er bare å nullstille, og se om det blir muligheter i morgen. Så får vi se om det kommer en dag som ikke er som det her. Det har jo vært vind her hver dag siden vi ankom, sier Kjetil Jansrud til VG som beskrev ventetiden som «ikke stressende».

Ifølge kommunikasjonssjefen for det norske laget, Espen Graff, var Ryste og den norske leiren fremdeles positive til at det kunne bli gjennomført konkurranse i løpet av søndagen før den endelige beslutningen kom.

– Nå spiller vi kort og venter. Én utsettelse er greit nok, men to hadde vi ikke ventet, sa Ryste til Discovery+ da rennet var utsatt til kl. 06.

VGs reporter Vegard Aulstad rapporterte fra målområdet i Yanqing:

Vinden har skapt problemer under treningene også, og fredagens siste trening ble avlyst etter at kun tre utøvere hadde satt utfor.

Én av de tre var gullfavoritt Aleksander Aamodt Kilde, som fullførte på tiden 1.42,11 – den beste som er satt i bakken.

29-åringen var også best på torsdagens trening, samt nest raskest av de som kjørte innenfor alle portene på onsdagens trening.

Jansrud og Adrian Smiseth Sejersted er de to andre nordmennene på startlisten i det som er den første konkurransen for alpinistene i Beijing-OL.

– For hver time er det spennende om det blir eller ikke, men vi satt bare og spilte kort og koste oss. Hva skal man si. Jeg synes egentlig at det er helt greit, sier Sejersted til VG.

Kilde er regnet som en av de største favorittene i både utfor og super-G, og har selv troen på en medalje.

– Jeg har alltid mål om å vinne renn, og det blir litt det samme i OL, føler jeg. Man må tørre å dra dit med en forståelse om at ting kan gå veldig bra, men samtidig en tanke om at denne sporten er ganske brutal og det er små marginer. Slik sesongen har gått til nå er det jo rene feil som skal til for at det ikke går min vei, sa Lommedalen-kjøreren til VG før avreise til Kina.

Seks seiere, én 2. plass, to 6.-plasser, 7. plass og 9. plass er fasiten så langt denne sesongen.

Men fartsfantomet har mye å revansjere. Pyeongchang-OL i 2018 ble alt annet enn en suksess for Kilde. Fartskanonen hadde byttet ut Atomic med Head og hadde store mål før mesterskapet. Dessverre endte det med følgende resultater: Kombinasjonen: 21. plass. Utfor 15. plass. Super-G: 13 plass. Storslalåm: Kjørte ut.

– Jeg kom inn i det OL-et og hadde like troen som jeg har nå. Men det var litt naivt på en måte. Det å bytte skimerke tar tid. Man kan kjøre fort på trening og alt det, men så kommer det til en punkt hvor jeg kjenner at jeg trenger litt tid på meg for at dette kommet til å funke. Så kan man selvfølgelig sette spørsmål ved hvorfor jeg byttet skimerke rett før en OL-sesong ... men spist er spist, som de sier, fortalte han mens han ler litt av det.

PS! Starttidspunktet for de to omgangene i kvinnenes storslalåm på mandag har som følge av utforen også blitt forskjøvet, med start på den første omgangen 02:30 norsk tid og 07:30 i den andre omgangen.