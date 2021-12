Paul knocket ut Woodley i dramatisk boksekamp: – Så ekte som du får det

I den sjette runden av den svært dramatiske boksekampen mellom Jake Paul (24) og Tyron Woodley (39), knocket YouTube-stjernen den tidligere UFC-mesteren ut på brutalt vis.

19. des. 2021 06:32 Sist oppdatert nå nettopp

Et perfekt treff var alt som skulle til for å sikre seieren da Paul og Woodley møttes i returoppgjøret.

– Dette er så ekte som du får det. Jeg sa jeg skulle knuse han, sier Paul og betegner Woodley som en legende og gir han en klem og takker for kampen.

– Jeg har knocket ut alle jeg har bokset mot. Jeg kan møte hvem som helst, hvor som helst og når som helst, sier internettsensasjonen.

Den tidligere weltervektsmesteren i UFC kom seg opp på beina etter en liten sjekk av det medisinske personalet, og bekreftet at han hadde det bra.

Woodley åpnet kampen veldig offensivt, men ble fort mer bakpå og måtte forsvare seg når Paul svarte på slagene hans.

I den tredje runden skallet de to kamphanene med et uhell, og Paul sprakk opp pannen så blodspruten sto.

Oddsfavoritten fikk plastret pannen i pausen, men fikk ikke stoppen blødningene og ble tydelig plaget av det utover i kampen.

Det var tydelig at den tidligere MMA-kjempen glemte hvilken sport han deltok i, da han plutselig i fjerde runde kastet Paul i bakken med et brytegrep. YouTube-stjernen så tydelig sjokkert ut da han reiste seg opp.

I den sjette runden traff Paul perfekt og knocket Woodley ut på brutalt vis.

I publikum kunne man se stjerner som golfspiller Brooks Koepka, tidligere NFL-proff Jim Harbaugh og selvfølgelig Jakes storebror, YouTube-stjernen med 23,2 millioner følgere på plattformen, Logan Paul.

– Jeg er ikke litt nervøs engang. Jeg tror det må et mirakel til for at Woodley skal vinne i kveld. Jeg har aldri sette Jake bedre form før, sa storebroren før kampen i et intervju vist på VG+ Sport.

Woodley gikk også inn til ringen akkompagnert av den amerikanske rapperen Joyner Lucas. Paul danset seg frem til ringen med klassikeren «YMCA» av Village People i bakgrunnen.

I deres første kamp mot hverandre var det Paul som stakk av gårde med seieren. To av dommerne dømte seieren til den mye forhatte SoMe-stjernen med tallene 77–75 og 78-74, mens én ga Woodley seieren på scoren 77–75.

YouTube-stjernen skulle egentlig møtt Tyson Furys lillebror, Tommy, men han måtte trekke seg i siste liten grunnet et brukket ribbein. Inn kom Woodley på kort varsel.

Under forrige kamp tok Paul seg tid til å gjøre litt narr av Woodley:

Før kampen ble det slengt mye meldinger frem og tilbake, men Paul overrasket stort da de møttes ansikt til ansikt for en prat foran pressen.

– En gave til deg siden du tok kampen på så kort varsel, sier Paul til Woodley og dro frem en innpakket firkantet boks.

Den tidligere MMA-mesteren var tydelig sjokkert og litt skeptisk til å åpne gaven, men etter litt overbevisning begynte han å pakke opp.

– Den mannen er gal! sier Woodley til pressen før han viser frem en Rolex-boks.

Inne i boksen lå det en Rolex Datejust til prisen av ca. 107 000 kroner.