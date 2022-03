Gir seg: Det sterkeste minnet er kampen mot Northug

Skihelten Dario Cologna har gått sitt aller siste skirenn.

Dario Cologna var godt fornøyd med sitt siste skirenn i karrieren. Han ble nummer ni på Kollen-femmila.

Nå nettopp

HOLMENKOLLEN: Samtidig som Norge tapetserte pallen og det norske publikum jublet for en perfekt dag i Holmenkollen, ble en stor skikarriere avsluttet.

Ett minutt og 15 sekunder etter at seiersherre Martin Løwstrøm Nyenget spurtet ned Sjur Røthe og Didrik Tønseth i påskeværet, gikk sveitseren Dario Cologna over målstreken for siste gang i karrieren.