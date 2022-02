Aalesund raser mot mulig flytting av cupkamp mot Bodø/Glimt

Aalesund-trener Lars Arne Nilsen truer med ikke å stille til kamp mot Bodø/Glimt.

Kristian Stenerud

28. feb. 2022 13:01 Sist oppdatert nå nettopp

Aalesunds Fotballklubb skulle i utgangspunktet møtt Bodø/Glimt i cupen søndag i neste uke. Nå tyder det meste på at kampen blir flyttet til denne uken. Noe som får AaFK til å reagere sterkt.

– Jeg snakket med Kjetil (Knutsen) tidligere i dag. Jeg har sagt at hvis det er vanskelig for dem å spille kampen til oppsatt dato, så kan vi stille opp i etterkant, slik at de kan forberede seg maksimalt til kampene i Europa. Jeg har også sagt at vi ikke kan spille kampen i helgen. Da blir det walkover og vi bør få en kompensasjon, for vi er ikke klare til kamp. Hvis det var en kamp som i utgangspunktet var satt opp i helgen, så måtte vi har stilt med de spillerne som er klare, og juniorer, sier Lars Arne Nilsen til Sunnmørsposten