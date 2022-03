Horner beskylder Mercedes for mobbing: – Kan absolutt ikke bli tolerert

Red Bull-sjef Christian Horner anklager Mercedes for ufin oppførsel, som førte til at løpsleder Michael Masi måtte gå etter den ekstremt dramatiske Formel 1-finalen i Abu Dhabi.

TEAM-SJEFER: Mercedes-sjef Toto Wollf (t.v.) og Red Bull-sjef Christian Horner har hatt mange disputter, det toppet seg etter den dramatiske VM-avslutningen i desember.

Horner har gjort et intervju med BBC. Det er tre måneder siden han kunne feire at Red Bulls Max Verstappen ble verdensmester foran Lewis Hamilton etter en finale som ble avgjort i den siste runden.

Hamilton og Verstappen hadde like mange poeng før løpet og Hamilton så ut til å ha full kontroll på VM-tittelen. Så krasjet Nicholas Latifi da det gjensto fem runder. Sikkerhetsbilen kom ut og Verstappen benyttet sjansen til å skifte til nye dekk.

Da løpet startet opp med én runde igjen, utnyttet Verstappen de nye dekkene og kjørte enkelt forbi Hamilton. Bilene som lå mellom de to (men som var én runde bak), ble like før løpet startet opp igjen beordret til å kjøre forbi sikkerhetsbilen etter at de først hadde fått motsatt beskjed.

FIKK SPARKEN: Michael Masi er ikke lenger løpsleder i Formel 1, men ble omplassert etter VM-avslutningen sist.

I ettertid fikk løpsleder Michael Masi sparken for uryddig ledelse av det siste løpet. Mercedes sin superstjerne, Lewis Hamilton, nektet å bekrefte at han ville kjøre videre i Formel 1 før granskningen av det siste løpet var klar. Den endte med at Masi fikk sparken.

– Var det riktig å sparke ham basert på presset som ble lagt på ham fra et rivaliserende lag? spør han i retning Mercedes.

– For meg var det feil. Det er ensbetydende med mobbing. Det er passiv-aggressivt, sier Horner til BBC.

Horner legger likevel ikke skjul på at Masi gjorde flere feil og at det var frustrerende. Han legger til at Red Bull også ble utsatt for mange feil fra Masi gjennom sesongen, men poengterer hvilket press det er i rollen som løpsleder.

– Det som er utilgivelig er nettrollene, dødstruslene han og familien fikk. Det kan absolutt ikke bli tolerert uansett. Det er derfor jeg står opp for Michael, fordi jeg følte at han ikke hadde noen støtte. Han hadde ingen i ryggen. (...). Jeg vil altså støtte folk som blir mobbet. Mobbing er uakspetabelt, sier Horner til BBC.

Mercedes har ikke ønsket å kommentere intervjuet med Horner, skriver BBC.

Det internasjonale motorsportsforbundet (FIA) har bestemt at det kommende sesong skal være to løpsledere som bytter på jobben. Opplegget rundt løpslederne er også utvidet for å sikre mer rettferdige avgjørelser.

Lewis Hamilton var knust etter at hans åttende verdensmestertittel røk på målstreken i desember.

Men med ny løpsledelse og lovnader om at det som skjedde i Abu Dhabi ikke skal skje igjen, så er briten klar for en ny sesong.

Første løp er i Bahrain 20. mars. Neste helg er det testing samme sted. Med en tittel til blir Lewis Hamilton den eneste som er verdensmester i Formel 1 åtte ganger. Både han og Michael Schumacher har syv.