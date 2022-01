Det umulige regnestykket – denne verdien kan stoppe OL-drømmen

Anne Spurkland forklarer det hele slik:

– PCR brukes for å oppformere arvestoff, gjennom typisk 40 gjentatte runder med temperaturskift. Det er i prinsippet noe som kan vokse inn i himmelen, men det vil flate ut på et tidspunkt. Det er som å bygge tårn med legoklosser, på et tidspunkt vil du ikke ha flere klosser og du kommer ikke høyere.

– Det er det samme med PCR-tester. Fordi det stopper opp, må man finne et sted å måle. Det er sted som er mye lavere enn toppen, og omtrent når du ser at det legotårnet er så stort at det faktisk er et tårn. Når du kommer til nivået hvor du kan måle, så har du kommet til terskelen. Har man veldig mye virus, vil man nå terskelen raskt, med færre runder med temperaturskift.

CT-verdien er da et mål på hvor mange sykluser man må gjennom for å finne viruset.