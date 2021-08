OL-ilden i Tokyo slukket – Lunde norsk flaggbærer

Søndag ble OL-ilden slukket i Tokyo. Katrine Lunde bar det norske flagget inn under seremonien som avsluttet sommerlekene.

En sørkoreansk utøver tar en selfie under avslutningsseremonien i Tokyo-OL.

NTB

Nå nettopp

Avslutningsseremonien på OL-stadion i Tokyo markerte punktum for de pandemiutsatte lekene og samlet utøverne som fortsatt befant seg i den japanske hovedstaden. Det var ikke veldig mange.

Blant dem som møtte opp var medaljevinnerne i de to maratonløpene i Sapporo avslutningshelgen. De fikk utdelt sine medaljer under seremonien, som i likhet med de aller fleste OL-konkurransene ble avviklet for tomme tribuner.

Til sammen deltok 206 nasjoner i lekene, men om lag en tredel hadde ingen utøvere igjen i Tokyo søndag. Derfor ble deres flagg båret inn av japanere. Alle flaggene kom inn først, det norske båret av Lunde, før øvrige gjenværende utøvere entret arenaen. De var langt fra å fylle gresset.

OL-ilden i Tokyo ble slukket søndag, 16 dager etter at den ble tent av Naomi Osaka.

Utfordrende

IOC-president Thomas Bach erklærte lekene avsluttet.

– Nå må jeg markere slutten på denne mest utfordrende olympiske reisen til Tokyo. Jeg erklærer den 32. olympiadens leker avsluttet, sa han.

Kvart over ti søndag kveld lokal tid, kvart over tre om ettermiddagen i Norge, ble OL-ilden slukket.

Da hadde neste OL-vert Paris ved byens ordfører Anne Hidalgo fått overrakt det olympiske flagget, det såkalte Oslo-flagget, og fått lov til å presentere seg. Det er bare tre år til de lekene.

Til sist markerte man også at det bare er en kort stund til de funksjonshemmede utøverne inntar Tokyo for å konkurrere om medaljer i Paralympics.

Maratonmedaljene fra løpene i Sapporo ble delt ut under avslutningsseremonien i Tokyo. Her er Brigid Kosgei (sølv), Peres Jepchirchir (gull) og Molly Seidel (bronse) på seierspallen.

Stas på Lunde

Katrine Lunde fikk æren av å bære det norske flagget ved starten av seremonien. Hun vant sin fjerde OL-medalje (to gull, to bronse) da Norge slo Sverige i bronsekampen. Hun ble også uttatt på turneringens stjernelag.

En annen håndballkeeper, Kari Aalvik Grimsbø, hadde samme oppgave under Rio-OL i 2016. Før henne hadde Eirik Verås Larsen (2012) og Gro Hammerseng (2008) samme oppgave.

Under åpningsseremonien i Tokyo var det svømmeren Tomoe Zenimoto Hvas og stuperen Anne Vilde Tuxen som bar det norske flagget.