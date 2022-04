Danskene kritisk til Nadims Qatar-rolle

Nesten halvparten av Danmarks befolkning mener den danske fotballprofilen Nadia Nadim burde takket nei til å bli ambassadør for VM i Qatar, viser en måling.

Nadia Nadim har over 70 landskamper for Danmark.

NTB-Ritzau

2000 utvalgte dansker er spurt i undersøkelsen, og 45,8 prosent mener Nadim burde droppet tilbudet fra VM-arrangøren, som har fått kraftig kritikk for brudd på menneskerettighetene og dårlig forhold for migrantarbeidere.

Andre ser annerledes på saken. 18,8 prosent mener det er greit at Nadim har sagt ja til ambassadørrollen. 35,3 prosent svarte «vet ikke».

Det ble kjent 1. april at Nadim hadde fått den nye rollen, og fans og kolleger trodde det var en aprilspøk. Det var det ikke, og kort tid etter ble hun vraket som ambassadør for Dansk Flygtningehjælp.

Også den danske spillerforeningen har tatt sterkt avstand og kritisert Nadim.

I en video da det ble kunngjort for to uker siden, sa Nadim at hun gleder seg til å være ambassadør for det første verdensmesterskapet i Midtøsten. 34-åringen er født i Afghanistan.

Nadim spiller for Racing Louisville i USA. Hun har over 70 landskamper for Danmark.