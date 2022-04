Haas slår knallhardt tilbake mot tidligere russisk sponsor

I 2021 var det russiske kunstgjødselfirmaet Uralkali en stor del av den økonomiske bærebjelken til Haas-teamet. Selskapets sjef, Dimitri Mazepin, krever 114 millioner kroner fra Formel 1-teamet, som på sin side svarer med et motkrav på 76 millioner.

SJEF: Günther Steiner i Haas-teamet.

Kravet til Uralkali har blitt blankt avvist av Günther Steiner og resten av Haas-ledelsen. Samarbeidet mellom partene tok slutt etter at Russland invaderte Ukraina tidligere i år.

Det russiske selskapet mener de har krav på å få igjen store summer de allerede har investert i teamet i 2022, og har sendt et krav på 12 millioner euro - 114,2 millioner norske kroner.

Dimitri Mazepin, som står i spissen for selskapet, er faren til Nikita Mazepin, som kjørte Formel 1 for det amerikanske laget i fjor. Sønnen ble erstattet av danske Kevin Magnussen da kontrakten hans ble terminert.

IKKE VELKOMMEN I FORMEL 1-SIRKUSET: Både Nikita Mazepin og farens selskap Uralkali, her frontet på kjøredressen, er ute av sporten etter Vladimir Putins invasjon av Ukraina.

Mazepin senior lider nå under kraftige sanksjoner grunnet sine tette bånd til Putin, og Haas valgte nesten umiddelbart å kutte sine bånd til den russiske familien da Putin gikk inn i Ukraina.

Etter at Haas valgte å terminere samarbeidet, forsøkte selskapet først å stoppe prosessen. Så kom kravet om tilbakebetaling.

«Ettersom mesteparten av sponsorfinansieringen for 2022-sesongen allerede er overført til Haas, og at laget sa opp sponsoravtalen før det første løpet av 2022-sesongen, har Haas dermed unnlatt å oppfylle sine forpliktelser overfor Uralkali for årets sesong. Uralkali ber derfor om umiddelbar tilbakebetaling av beløpene mottatt av Haas.», heter det i en pressemelding fra selskapet.

ERSTATTET MAZEPIN: Kevin Magnussen var i en årrekke en av de mest populære førerne på griden. Etter 2020-sesongen var han imidlertid ferdig i Haas etter fem år. Men da det åpnet seg opp et ledig sete, var ikke dansken vond å be.

I det formelle svaret har Haas, ifølge nettstedet motorsport.com, avvist alle av Uralkalis krav. Bakgrunnen for dette skal ha vært en klausul i avtalen som ga Haas retten til å bryte avtalen om Uralkali «skader, ødelegger eller svekker oppfatningen av Haas i det offentlige rom».

Videre blir naturlig nok Mazepins bånd til Putin brukt som argumentasjon for nettopp dette.

Haas understreker også at de har loven på sin side.

«Ifølge enstemmige juridiske vurderinger og rettspraksis er den part som sier opp avtalen på grunn av mislighold av den andre parten ikke forpliktet til å returnere utbetalte midler som er mottatt i henhold til avtalen.», kommer det frem i brevet fra Haas, ifølge motorsport.com.

Som et motkrav skal Haas kreve 8 millioner euro, 76,1 millioner norske kroner, i kompensasjon fra Uralkali for tapte sponsorinntekter de ville hatt om de skulle fortsatt avtalen med Uralkali.

Motorsport.com skriver også at Haas ikke vil innfri klausulen i kontrakten om at Uralkali skal få én av Mazepins Formel 1-biler fra 2021-sesongen før Uralkali har betalt nevnte krav.

Neste Formel 1 løp er søndag 24. april på Imola-banen. Charles Leclerc leder VM-sammendraget, mens Haas-førerne Kevin Magnussen og Mick Schumacher er henholdsvis nummer ni og nummer 17 hittil.

I konstruktørmesterskapet befinner amerikanske Haas seg på en 7.-plass. Mercedes topper.