To nye landslagsprofiler klare for Kolstad

Kolstad har signert åtte landslagsspillere i jakten på Europa-tronen. Nå er ekspertene full av lovord om den ferskeste landslagsstjernen.

Gøran Johannessen er skadet og ikke med i årets EM. Han har kontrakt med tyske Flensburg til sommeren 2023, men etter det kommer han til Trondheim og Kolstad. Der blir han klubbkamerat med Sander Sagosen.

Nå nettopp

Under en pressekonferanse onsdag ettermiddag ble Gøran Johannessen og Vetle Eck Aga presentert som Kolstad-spillere.

– Vi har gleden av å introdusere to nye spillersigneringer i dag, innledet daglig leder i Kolstad Jostein Sivertsen.

Johannessen har signert fra sommeren 2023 til sommeren 2027. Aga kommer allerede til sommeren og har signert en treårskontrakt med Kolstad.

– Vi er utrolig glade for å få signert begge to. Mange toppklubber var interessert i begge to, sa Sivertsen.

Harald Pedersen, Stian Gomo, Gøran Johannessen og Jostein Sivertsen under pressekonferansen onsdag.

– Veldig fornøyd

Johannessen, som var til stede under pressekonferansen, sa dette om å ha signert for trønderklubben:

– Det er alltid en lengre prosess om hva man vil. Slikt starter tidlig i håndball. Flensburg var klar på at de ville forlenge. Da startet jeg og agenten min i gang et prosjekt for å finne ut hva jeg ville. Kolstad kom på banen, og da skjedde det ganske fort. Jeg er veldig fornøyd med å komme hit.

Johannessen kommer til Trondheim først sommeren 2023. Aga, som ikke var til stede, er klar allerede fra sommeren av.

TV 2 meldte tirsdag kveld om at landslagsprofilene ville bli presentert onsdag. Også Adresseavisen skrev om nyheten.

– En frisk Gøran Johannessen er forskjellen på medalje eller ikke for Norge i et mesterskap. Med Gøran i EM i år hadde Norge gått til semifinalen. Uten tror jeg det kan bli tøft.

Det sier tidligere Kolstad-, Elverum- og landslagsspiller Steffen Stegavik. Trønderen har suksess som trener for Sola, men følger internasjonal herrehåndball tett.

Viasat-ekspert Joachim Boldsen er begeistret.

Det gjør også Viasat-ekspert Joachim Boldsen.

– Det er fantastisk. Han er en super signering, og Gøran Johannessen – når han er skadefri - er for meg den perfekte makker til Sander Sagosen, sier han.

Kalt inn til pressekonferanse

De to er meget interessert i det som foregår i Trondheim om dagen. I fjor høst ble det offentlig kjent at Kolstad går for å skape et europeisk storlag i håndball.

Seks landslagsspillere ble presentert som nye Kolstad-spillere, deriblant Sander Sagosen og Magnus Abelvik Rød. Noen kommer allerede til sommeren, mens de to bakspillerne på det norske landslaget gjør sitt inntog sommeren 2023.