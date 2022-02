OSLO/BEIJING (Aftenposten): Skøytekometen Ragne Wiklund (21) takker den allsidige oppveksten for at hun er et medaljehåp i OL.

2. feb. 2022 06:30 Sist oppdatert nå nettopp

– Hmmm, hvor har jeg gjort av alt?

En døgnvill, reisetrøtt og hutrende skøyteløper står utenfor garasjeporten ved barndomshjemmet på Nordberg.