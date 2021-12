Tidligere Formel 1-sjef: Mercedes og Hamilton mobber Max Verstappen

Den tidligere toppsjefen i Formel 1, Bernie Ecclestone, mener Mercedes driver et psykologisk spill mot Max Verstappen.

Max Verstappen og Bernie Ecclestone i Mexico i 2016.

Lewis Hamilton har siden juli tatt igjen Max Verstappens ledelse på 32 poeng. I forkant av det avgjørende siste løpet av sesongen søndag står de to førerne med like mange poeng i førermesterskapet.

Etter det dramatiske løpet i Saudi-Arabia søndag har krangelen mellom Red Bull og Mercedes tilspisset seg.

Nå kaster tidligere Formel 1-topp Bernie Ecclestone, som skal ha en stor del av æren for at Formel 1 er motorsportens superklasse, seg inn i debatten.

I et intervju med nyhetsbyrået AFP anklager han Mercedes og Hamilton for å ha drevet med et psykologisk spill mot Verstappen, som han mener har hatt en stor påvirkning på mesterskapet.

– Max er et barn sammenlignet med Lewis og det verste er at Lewis har et enormt kommunikasjonsapparat i ryggen, sier Ecclestone til nyhetsbyrået AFP fra sitt hjem i Ibiza.

Ecclestone antyder at Mercedes har stor innflytelse på løpslederne.

– De presser Max ned hele tiden og så blander løpslederne seg fordi Toto (Wolff, teamsjef i Mercedes, red.anm.) går rett til dem, sier han.

– Max står overfor mer enn å det å vinne løp fordi han har dem på nakken, de mobber ham og spiller uærlig, sier den 91 år gamle briten.

– Det er et psykologisk spill, fortsetter han.

Ecclestone mener Lewis Hamilton er sterkere når det kommer til psykologiske spill enn Max Verstappen.

Han påpeker at selv om Verstappen nå har kjørt Formel 1 noen år, har han i år for første gang en bil han kan vinne mesterskapet med.

– Det er ikke noe galt med Lewis, han har gjort sitt beste, men han har fått mye hjelp, sier Ecclestone.

Han plasserer Hamilton på topp fem beste førere gjennom tiden, uavhengig av hvem som vinner årets førermesterskap.

Men hverken Verstappen eller Hamilton når helt opp:

– Jeg har alltid ment at Alain Prost virkelig var den beste. Han kjørte bilen alene, uten hjelp, sier han.

Men til tross for de kraftige påstandene mot Mercedes, mener Ecclestone at tittelkampen er bra for sporten.

– Jeg tror folk i tidligere år har visst hvem som vinner. Det har vært et fantastisk år, sier han.