Mol og Sørum tok årets tredje store triumf

Anders Mol (24) og Christian Sørum (25) kroner et utrolig 2021 med å vinne verdensseriefinalen på Sardinia søndag. Det er årets tredje store triumf.

FANTOM-SESONG: Anders Mol og Christian Sørum etter OL-seieren i Tokyo.

10. okt. 2021 22:45 Sist oppdatert nå nettopp

I løpet av denne sesongen har de dermed gått til topps i OL, EM og verdensseriefinalen.

Søndagens seier er verdt nærmere 1,3 millioner kroner. Taperne fikk 680.000 kroner.

Det norske superparet har dermed vunnet verdenstourfinalen for andre gang. De vant første gang i Hamburg for tre år siden.

Finalemotstandere var verdenstoerne Ondrej Perusic og David Schweiner fra Tsjekkia. De norske gutta har aldri tapt for tsjekkerne i en stor turnering. Settsifrene var 22–20 og 23–21 etter at nordmennene hadde ligget under i begge settene.

– Det var tøff motstand. Vi er veldig glad for å ha vunnet, sier Sørum.

– Tsjekkerne har vært nesten uslåelige, så vi visste at vi måtte vise vårt beste. Vi er sliten etter en lang sesong, men nå skal vi ta en fortjent ferie, sier Mol i arenaintervjuet etter at de to hadde blitt gratulert av mamma Merita Mol og hennes bror Jetmund Berntsen.

Tsjekkia gikk opp i trepoengsledelse i første sett og holdt den ledelsen til 16–13 - men Norge kom likt på 17–17. «Beachvolley Vikings» avverget to settballer - og vant 22–20 etter å ha tatt fire poeng på rad. Christian Sørum storspilte i denne perioden.

Også i det andre settet førte tsjekkerne og ledet 15–11, men Anders Mol tok fram «monsterblokken» og plutselig sto det 17–17. Tsjekkia slo imidlertid tilbake, og det sto også 20–20 og 21–21. Norge vant 23–21 på Mols blokk.

Tsjekkerne hadde på forhånd gitt fra seg bare to sett i hele turneringen.

Anders Mol og Christian Sørum lå tynt an i semifinalen, men snudde kampen mot Nederland mesterlig.

De er naturlig nok slitne etter lang, hard - og suksessfylt sesong.

Tyskerne Karla Borger og Julia Sude vant kvinneklassen.