Ruud vant slitekamp – nærmer seg ATP-sluttspillet

(Casper Ruud – Lloyd Harris 6–7(4), 6–4, 6–4) Lloyd Harris (24) hadde Casper Ruud (22) i kne, men på mesterlig vis snudde nordmannen og tok seg til fjerde runde i Indian Wells. Dermed tok han nok et godt skritt mot ATP-sluttspillet i november.

VIDERE: Casper Ruud er klar for fjerde runde i Indian Wells.

12. okt. 2021 00:04 Sist oppdatert 35 minutter siden

I det første settet var det Lloyd Harris som presset på. Ruud måtte flere ganger kjempe for å holde serven, men kom seg gjennom uten servebrudd og settet skulle dermed avgjøres ved et tiebreak.

Der var det igjen Harris som satte Ruud under press og 24-åringen sikret seg det første settet med 7–4 i tiebreaket.

Harris hadde også overtaket innledningsvis i det andre settet, men etter at Harris misbrukte fire breakballer i løpet av drøyt ti minutter langt game tidlig i settet, fikk Ruud et slags overtak. På stillingen 4–4 fikk han sin første breakmulighet og den tok han vare på. Etter et nytt jevnt servegame, holdt Ruud serven det påfølgende gamet og settet 6–4. 6–4 ble det også det i det tredje settet, hvor Ruud hadde langt bedre kontroll.

– Det var en veldig tøff kamp og jeg var heldig som gikk videre til slutt. Det var bare noen poeng her og der som avgjorde kampen. Jeg reddet mange breakballer og i de viktige poengene hevet jeg spillet mitt, sier Ruud ifølge atptour.com.

Fakta Stillingen i ATP Race – Åtte beste går til ATP Finals Novak Djokovic – 8370 poeng Daniil Medvedev – 6425 poeng* Stefanos Tsitsipas – 5515 poeng* Alexander Zverev – 4960 poeng* Andrej Rubljov – 4165 poeng* Matteo Berrettini – 4000 poeng* Casper Ruud – 3015 poeng* Rafael Nadal – 2985 poeng Hubert Hurkacz – 2820 poeng* Jannik Sinner – 2550 poeng* Felix Auger-Aliassime – 2330 poeng * Er fremdeles med i Masters 1000-turneringen i Indian Wells Vis mer

Seieren gjør at Ruud er nok et skritt nærmere en plass i ATP Finals, hvor kun de åtte beste spillerne gjennom 2021-sesongen får delta. Nordmannen står med 3015 poeng og mandagens seier sørget for at han tok seg forbi Rafael Nadal (som står over resten av sesongen med skade) og nå er oppe på syvendeplass på rankingen.

Ruud er den spilleren på ATP-touren med flest turneringsseirer denne sesongen med fem seirer, alle på ATP 250-nivå. Samtidig har han også imponert i Masters 1000-turneringene, hvor han har tatt seg til to semifinaler og to kvartfinaler tidligere denne sesongen.

Den pågående turneringen i Indian Wells er Ruuds femte Masters 1000-turnering for sesongen, og han kan ta seg til en ny kvartfinale med seier over Diego Schwartzman. Ruud har vunnet begge oppgjørene mot Schwartzman tidligere denne sesongen, senest i Masters 1000-turneringen i Cincinnati i august.

Grafikk: Sofascore.com

Ruud argeste konkurrenter i kampen om en plass i ATP Finals ser for øyeblikket ut til å være Hubert Hurkacz og Jannik Sinner. Felix Auger-Aliassime så lenge ut til å være med i kampen, men er avhengig av et noen svært gode turneringer senere denne sesongen etter at han røk ut i andre runde i Indian Wells-turneringen.

For Ruud er ATP 500-turneringen i Wien (25.-31. oktober) og Paris Masters (1.-7. november) de to neste, før han muligens også spiller ATP 250-turneringen i Stockholm (7.-13. november) i forkant av ATP Finals i Torino, som starter 14. november.

Fakta Verdensrankingen og ATP Finals I Grand Slam-turneringene er det 2000 poeng til vinneren, mens det er 1000 poeng til vinneren i Masters 1000-turneringene og 500 poeng til vinneren i ATP 500-turneringer og 250 poeng til vinneren i en ATP 250-turnering. Dermed er det først og fremst i de større turneringene det er mulig å plukke mye poeng. Til ATP Finals, hvor kun åtte spillere får delta, er det de fire Grand Slam-turneringene, de åtte Masters 1000-turneringene og de syv beste resultatene i andre turneringer i løpet av 2021 som i utgangspunktet er tellende. Har man ikke mulighet til å delta i en Grand Slam-turnering eller Masters 1000-turnering, vil man kunne få inn poeng fra en annen turnering. Ruud har for eksempel stått over Masters 1000-turneringene i Miami og Roma og ligger istedenfor inne med poengene han fikk å ha tatt seg til kvartfinale i to ATP 250-turneringer. Verdensrankingen er i utgangspunktet en rullerende 52 ukers ranking, men på grunn av coronapandemien, består verdensrankingen nå av turneringer fra de siste 24 månedene. De 19 beste turneringsresultatene teller også der, men er ikke låst til de største turneringene. Derfor teller for eksempel ikke de ti poengene Ruud fikk for å ryke ut i første runde i Wimbledon på verdensrankingen, mens det teller i ATP Finals Race. Vis mer

Ruud lå oppe på tiendeplass på verdensrankingen før turneringen, men har allerede rykket opp til niendeplass på liverankingen ettersom Roger Federer ikke spiller og vil miste mange tidligere innspilte poeng. Ruud kan med en semifinaleplass også ta seg helt opp til åttendeplass og forbi Dominic Thiem på verdensrankingen.