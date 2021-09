11-åringen løp på kjempetid i ruskeværet. Se bilder fra Stoltzekleiven opp.

Årets Stoltzekleiven opp gikk i skikkelig bergensvær.

Ludvig Færø Linde (11) overrasket både seg selv og moren fredag.

I skikkelig bergensk ruskevær kommer gjennomvåte løpere én etter én over målstreken. Noen kollapser allerede på streken, andre vrir seg og slever på plattingen lenger oppe.

En som er oppsiktsvekkende lett i steget der oppe heter Ludvig Færø Linde (11).

Gutten hadde nettopp løpt inn på tiden 11.43 da BT traff ham i målområdet. Det er første gang han har deltatt i Stoltzekleiven opp.

– Jeg hadde en veldig god dag. Jeg var lett opp og beina kjentes greie ut, sa han på ekte idrettsutøverspråk.

– Men det var slitsomt, la han fort til.

Slikt som dette var ikke et uvanlig syn fredag.

– Overrasket over tiden

Den kjappe gutten, som løper for Idrettslaget Varegg, er sønn av «superparet» Sara-Rebekka Færø Linde og Lorentz Linde.

– Jeg er utrolig overrasket over at han fikk den tiden, selv om jeg vet han er flink, sier moren.

Ludvig Færø Linde driver med friidrett og liker godt å løpe i fjellet. Nå håper han å slå mamma i sitt første Stoltze-løp. Hun løper neste dag.

– Det hadde vært utrolig kult, sier 11-åringen.

Ludvig Færø Linde (11) sammen med moren Sara-Rebekka Færø Linde.

Våt opplevelse

Den første løperen som kom opp under årets versjon av motbakkeløpet var Cathrine Horn.

– Det er for de barskeste å bli med på Stoltzen opp i dag. Det var en bra opplevelse, sa en søkkvåt Horn.

Cathrine Horn var først i mål.

Like etterpå kom 84 år gamle Odd Kjell Steinset trippende over målstreken med tiden 20.24.

– Det er jeg fornøyd med, sa Steinset, som i sin tid drev med baneløp for Fana IL.

Søkk våt gikk han for å hente seg drikke fra et forblåst telt.

– Nå er det ned og få fatt på tørre klær, så er det rett hjem, sa Steinset.

Den snart 85 år gamle mannen har vært med i løpet fem ganger på rad, og trener tre-fire ganger i uken. Det går i fjellturer og runder på løpebanen.

Odd Kjell Steinset har løpt aktivt siden rundt 1960, forteller han.

Alle som deltok var søkk våte innen målgang.

Husk dette om du skal gå selv

Like ved målområdet sto leder for førstehjelp under løpet, Lasse Fossedal, og Røde kors-utsendte Charlotte Louise Fosse, under et partytelt. Fredag ettermiddag kunne de melde om god stemning og foreløpig ingen hendelser med negativt fortegn.

– Men det er selvfølgelig kaldt, så folk som skal løpe bør sørge for at de har nok tøy og passe på at sekkene de leverer er vanntette.

Husk å vanntettpakke sekken din om du skal gå senere. Det hadde mange glemt.

Frode Sjursen fra speideren anbefaler å pakke sakene inn i en vanlig bærepose om man ikke har vanntett sekk.

På grunn av været er det viktig at man ikke blir stående for lenge i målområdet før en går videre, påpekte de.

– Etter tre minutter er man veldig kald. Sånn er det med åtte grader og 15–20 meter i sekundet med vind. Det suger varmen ut av kroppen, sa Fossedal.