Tidligere Formel 1-sjef siktet for svindel: Skal ha unndratt over 4 milliarder kroner

Den britiske forretningsmannen Bernie Ecclestone (91), som var den øverste sjefen for Formel 1-sirkuset i nesten 40 år, er siktet for bedrageri.

I HARDT VÆR: Tidligere Formel 1-sjef Bernie Ecclestone.

11. juli 2022 15:17 Sist oppdatert 10 minutter siden

Siktelsen kommer som følger av at briten angivelig skal ha unnlatt å gjøre rede for omtrent 4,8 milliarder kroner verdt av eiendeler overfor britiske skattemyndigheter.

Det melder Crown Prosecution Service, påtalemyndigheten i England og Wales, på sine hjemmesider mandag ettermiddag.

– Vi kan bekrefte at et bedrageri ved falsk representasjon har blitt godkjent mot Bernard Ecclestone, sier Simon York, direktør i HMRCs (Her Majesty’s Revenue and Customs) Fraud Investigation Service og fortsetter:

– Dette følger en kompleks og verdensomspennende kriminell etterforskning utført av HMRCs Fraud Investigation Service. Den kriminelle anklagen gjelder anslåtte skatteforpliktelser som stammer fra mer enn 400 millioner pund offshore-eiendeler som ble skjult for HMRC.

Dette er ikke imidlertid ikke første gang Ecclestone er i trøbbel med skattemyndighetene. Han har tidligere blitt siktet for skatteunndragelse verdt over opp mot 12 milliarder kroner over ni år, men slapp unna saken etter et forlik verdt om lag 100 millioner kroner i 2010.

Denne gangen må 91-åringen må møte. Det skjer 22. august.

Ifølge magasinet Forbes er Ecclestone verdt godt over 25 milliarder norske kroner.

Interessen for Formel 1 har eksplodert verden over etter at Liberty Media overtok på eiersiden da Ecclestone forlot posten i 2017. Mye av den kommersielle suksessen har kommet som et resultat av den populære Netflix-serien «Drive to Survive».

Mellom 2007 og 2011 var Ecclestone medeier i fotballklubben Queens Park Rangers, som sist var å se i toppdivisjonen Premier League i 2013.