Haaland-statue borte - kunstner tror den er stjålet

En tre meter høy statue av Erling Braut Haaland har de siste ukene vært plassert på en takterrasse i Bryne. Nå skal den være stjålet – ifølge Jærbladet av en person som «ikke liker statuen».

Haaland-statuen sto inntil den forsvant på denne takterrassen ved innkjøringen til Bryne sentrum.

24. aug. 2022 14:59 Sist oppdatert 6 minutter siden

Ifølge Jærbladet, som først meldte om forsvinningen, vet foreløpig ingen hvor det har blitt av den 700 kilo tunge treskulpturen som skal illustrere Brynes store sønn, Manchester City-spiller Erling Braut Haaland.

Lokalavisen skriver også at eieren Tore Sivertsen faktisk ikke er overrasket over forsvinningen, siden en navngitt person skal ha ringt ham og fortalt at vedkommende står bak fjerningen – fordi skulpturen «ikke er så fin».

Kunstneren Kjetil Barane sier han har hørt de samme ryktene, men heller ikke han vet hva som har skjedd.

– Jeg vet veldig lite. Noen sa at den var forsvunnet, og så reiste jeg ned til Bryne og da var den sannelig vekke. Han som har ansvaret for plasseringen har heller ikke peiling på det. Det er ikke bare å flytte en 700 kilo figur som står på et tak. Så noen må vel ha sett noe, sier Barane til VG.

Statuen ble plassert slik at alle som kjørte inn til Bryne ble tatt imot av «Haaland».

Haaland-statuen har de siste ukene stått på en takterrasse på en adresse i Bryne. Det måtte både lastebil og kran til for å få løftet statuen på plass. Tidligere har den også vært plassert i en rundkjøring.

Selv om statuen er borte, tar kunstneren det hele med ro.

– Jeg er ikke så bekymret, for her på Jæren er det bare en stor gjeng med spilloppmakere. Noen tuller med noen, er jeg sikker på. Det er mange kreative sjeler her, sier Barane, og legger til:

– Denne sto midt i innkjørselen til sentrum, så alle har sett den. Den har stått som en høy statue og tatt imot alle som har kommet inn. Noen må ha sett noe, og et sted må den være. Plutselig dukker den sikkert opp i en ny rundkjøring.

– Hvordan er det å høre at den skal være fjernet fordi noen ikke synes skulpturen er så fin?

– Det som var snakk om rundt det, var at det ryktes at Haaland ikke syns den var fin. Men det vil jeg legge dødt, for han har ikke sett den. Jeg har sagt at jeg gleder meg til dagen Haaland kommer og ser den, for det er noe annet å se den i virkeligheten.

Statuen skal etter planen auksjoneres bort under en innsamling til Haydom-sykehuset i Tanzania, og skulle etter hvert bli flyttet til et annet lokale.

Barane avviser at forsvinningen er et PR-stunt eller lignende.

– I alle fall så langt jeg vet. Jeg tror heller det er noen som vil herje med oss, sier han.

Erling Braut Haaland selv har vist sterk form i sine første kamper for sin nye klubb Manchester City.

