Johaugs gest

ZHANGJIAKOU (Aftenposten): 25 minutter etter Therese Johaug kom siste kvinne i mål. Da hadde OL-vinneren et viktig budskap.

Gullvinner Therese Johaug tok imot kinesiske Dinigeer Yilamujiang.

20. feb. 2022 07:29 Sist oppdatert nå nettopp

Det var en brutal tremil her i Kina søndag. Plutselig kunne løpere stivne. I målområdet ble de pakket inn i tepper. Flere måtte hjelpes vekk.

Helt til slutt kom kinesiske Dinigeer Yilamujiang (20)– over 25 minutter etter Therese Johaug.

Og der sto nettopp Johaug. Den norske OL-vinneren hadde ventet på kineseren. Hun hjalp Yilamujiang av med skiene. Johaug og Yilamujiang utvekslet noen ord i målområdet.

– Jeg sa «vær stolt av deg selv. Jeg vet hvor hardt du har jobbet», sier Johaug til Aftenposten på pressekonferansen etter rennet.

Stor fremgang

Yilamujiang så overrasket ut da Johaug ventet.

Flere av de kinesiske jentene har vist stor fremgang. Søndag ble riktignok Lin Xi beste kineser på en 46. plass.

Therese Johaug hadde tid til en liten prat med Dinigeer Yilamujiang før seiersseremonien.

– Jeg er så stolt av de kinesiske jentene. De har jobbet så hardt før disse lekene, sier Johaug.

Kina har tradisjonelt ikke vært en bra langrennsnasjon. Men inn mot OL har de satset mer enn noen gang. Yilamujiang er blant de kinesiske løperne som har trent mye i Norge de siste årene. Opplegget har vært en del ski-samarbeidet mellom Norge og Kina.

– De har vært borte fra familiene sine i mange år. For 5–6 år siden visste de ikke hva langrenn var. Jeg er så stolt av at de er her i dag og at de fullførte rennet, sier Johaug.

Tradisjon

Å vente på sisteplassen er nærmest blitt en tradisjon i langrennsmiljøet.

I sin tid ventet eneren Bjørn Dæhlie på kenyanske Philip Boit. Tidligere i disse lekene gjorde Johannes Høsflot Klæbo og Iivo Niskanen lignende gester.

Og nå var det altså Yilamujiangs tur til å bli tatt imot av gullvinneren.

Yilamujiang er kanskje mest kjent for at hun tente OL-ilden på åpningsseremonien. 20-åringen tilhører den undertrykte folkegruppen uigurene. Derfor ble det av mange tolket som propaganda fra kinesiske myndigheter.