Klæbo krever flytting: Nekter å reise til Russland

Johannes Høsflot Klæbo er tydelig på at han verken kommer til å reise til Russland for å gå langrennsavslutning, samtidig som han kritiserer FIS for å somle med å ta en beslutning.

8 minutter siden

– Situasjonen som nå er oppstått er svært farlig, og jeg må bare fordømme det som nå skjer. Det gjør vår verden langt mindre trygg. Trist.

Slik starter svaret Adresseavisen mottar på e-post, etter å ha etterspurt 25-åringens mening om hva han tenker om at sesongavslutningen i langrenn er planlagt gjennomført i Russland om bare noen uker. Russland har invadert Ukraina, og en hel verden følger spent med på situasjonen som har oppstått.