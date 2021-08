Eiking «vet» han vil miste ledertrøyen. Tidligere etappevinner tror han blir historisk igjen.

Odd Christian Eiking har syklet distansen Bergen–Oslo fem ganger, men sier han har mer på lager.

Odd Christian Eiking sier han har følt seg bedre og bedre gjennom rittet. Her går han i mål på den 15. etappen av Spania rundt.

31. aug. 2021 09:04 Sist oppdatert 19 minutter siden

Odd Christian Eiking (26) fra Askøy har overrasket alle, inkludert seg selv, i Vuelta a España. Etter å ha forsvart ledertrøyen i fem etapper på rad, hadde han mandag en hviledag.

– Vi sykler en liten tur i dag for å holde beina i gang, så vi ikke er stive som tømmerstokker i morgen tidlig. Det gjelder å holde sirkulasjonen i gang, sier Eiking på telefon fra havnebyen Santander.

Siden 14. august har han syklet 2461 kilometer, fordelt på 15 etapper. Det tilsvarer omtrent Bergen–Oslo fem ganger, med bratte fjellstrekninger og spansk sol.

– Jeg har vært mer sliten før, det er et godt tegn, sier Eiking.

Han sa allerede da han tok ledertrøyen at han trodde det måtte et «mirakel til» for å greie det. At han skulle beholde den så lenge, var det neppe noen som trodde.

– Det må jeg si, jeg har ikke gjort mye som likner på dette før. Jeg ser på det som et lite gjennombrudd. Jeg er overrasket, men jeg føler jeg vokser mer og mer inn i det for hver dag som går.

Eiking gjorde et sterkt Arctic Race tidligere i august. Det var et varsel på hva som skulle komme.

Dette skjer i hodet når ledertrøyen går på

Atle Pedersen var den første norske etappevinneren i Vuelta a España, da han vant den 8. etappen i 1990.

– Hele Sykkel-Norge er jo nesten i sjokk, sier Pedersen.

Pedersen vet bedre enn de fleste hva som kreves for å samle krefter i rittet. Under søndagens etappe var det godt over 30 varmegrader.

– Det er sånt vi ikke ser på tv fra Norge, at det er så varmt. Det å sykle opp fjellene som Odd Christian gjør nå i den varmen, det er helt rått.

Han har selv syklet i noen gjeve trøyer gjennom karrieren, og tror Eiking har fått mye selvtillit som resultat av det. Han mener han nå ser en syklist som vet akkurat hva han skal gjøre.

– Du får krefter av det. Det er som en fotballspiss som ikke har scoret mål på lenge, men plutselig knekker koden og bøtter inn mål, sier Pedersen.

Atle Pedersen vant 8. etappe av Vuelta a España i 1990.

Det er en påstand Eiking kjenner seg igjen i.

– Det ligger noe i det. Jeg kjenner på et ansvar, både overfor meg selv og for laget som jobber iherdig for å hjelpe meg. Bare det å ha trøyen over skuldrene gir noen krefter i seg selv også, sier Eiking, og følger opp:

– Smerten gir litt bedre betalt, kan du si.

Han sier etappeseiere var det mest realistiske målet. Dette var egentlig ikke noe han hadde tenkt på, forteller han.

– Man kjenner på å ha gjort noe veldig få greier i sin karriere. Dette er sånt man ikke tør å håpe på. Da jeg innså jeg hadde klart det, var det vanvittig med sommerfugler i magen.

– Kan gjøre noe ingen nordmann har gjort før

Eurosport-kommentator Theis Magelssen trodde ledertrøyen skulle ryke lørdag eller søndag, men nå tror han askøyværingen kan forsvare den i ett ritt til.

– Jeg tror det blir syv dager i rødt, noe som egentlig er helt vilt. Så er jeg usikker på hva som skjer, sier Magelssen.

Han er spent på om Eiking vil bryte sammen når han før eller siden mister trøyen, eller om han vil klare å bite seg fast i toppen.

– Hvis han greier topp ti, er det helt vilt i seg selv. Det var det ingen som spådde på forhånd.

Odd Christian Eiking har overrasket stort under Vueltaen. Her fra før sykkel-VM i 2017.

Også Pedersen tror etappene onsdag og torsdag kan bli dem som knekker Eiking. Samtidig har han tro på en topp fem-plassering til slutt. Det vil i så fall bli den beste plasseringen for en nordmann i en Grand Tour (de tre største sykkelrittene) noensinne.

Eiking har allerede slått Thor Hushovds trøyerekord fra 2006, og er nå nordmannen som har ledet Vueltaen lengst.

– Han er oppe og kriger på den øverste nivået av sykling i hele verden, sier Pedersen.

Regner med å miste trøyen

– Jeg har mer å gi. Jeg håper å holde ledertrøyen på tirsdag, men så kommer noen harde fjelletapper som mest sannsynlig blir for tunge, sier Eiking selv.

Han forteller at han har følt seg bedre og bedre gjennom rittet.

– Hva er målet ditt for resten av rittet?

– Nå gjelder det å holde på trøyen på tirsdag og så lenge som mulig. Når jeg mister den, håper jeg på en brukbar plassering til slutt. Jeg vet det er de hardeste etappene som gjenstår. Uansett hva som skjer, kommer jeg til å være fornøyd.