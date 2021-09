Smitte i idretten: Lea (14) og Emil (17) ble holdt hjemme fra skolen. Likevel fikk Lea korona.

Flere idretter merker den økte smitten i Bergen nå. Lea Gundersen går glipp av det hun har trent mot i flere måneder.

Hun hadde gode muligheter for å ta medalje under årets ungdomsmesterskap i friidrett. Slik ble det ikke.

Nå nettopp

I helgen arrangeres ungdomsmesterskapet i friidrett i Trondheim. Søskenparet Emil og Lea Gundersen var begge medaljekandidater før mesterskapet.

Nå får bare én av dem sjansen til å delta.

Friidrettstalentene fra Fyllingsdalen IL har trent målrettet i flere måneder, og var ventet å hevde seg helt i toppen i både høyde, lengde, hekk og sprint.

Hele familien har gjort sitt ytterste for å unngå koronasmitte før mesterskapet. Søskenparet ble blant annet holdt hjemme fra skolen og gjorde ingenting annet enn å trene på fritiden. Likevel ble Lea smittet.

Hun var på turntrening onsdag i forrige uke. Dagen etter fikk hun beskjed om at en av de andre turnerne følte seg dårlig. På det tidspunktet var det ikke bekreftet at noen var smittet, men storebror Emil tok ingen sjanser.

Han flyttet ut.

Emil Gundersen (17) tok ingen sjanser før ungdomsmesterskapet i friidrett. Han flyttet ut for å unngå bli koronasmittet.

– Jeg har trent mot dette mesterskapet i flere måneder, det er sesongens store mål. Det var viktig for meg å unngå å bli smittet, så jeg flyttet til bestemor, sier 17-åringen.

Han har tatt fem tester på syv dager, og er nå klar for mesterskapet. Det er ett år siden forrige gang han konkurrerte på nasjonalt nivå.

Søsteren må derimot se mesterskapet fra sengen. Hun testet positivt for korona mandag, og er isolert på rommet sitt i Fyllingsdalen.

– Det er ganske kjipt, men jeg kan ikke gjøre noe med det. Dette kunne skjedd hvem som helst, sier hun.

14-åringen skulle blant annet konkurrert i høyde, sprint og lengde.

– Viktigste er at barn og unge får drive med idrett

BT skrev onsdag om flere spillere som ble bekreftet smittet i etterkant av Åpningscupen i Haukelandshallen. Siste del av turneringen er avlyst.

Håndballgruppen i Bønes Idrettslag har merket den økte smitten i Bergen. Flere lag har havnet i karantene etter turneringer og treningskamper i forbindelse med seriestart.

Leder Arild Fismen i håndballstyret i klubben sier at de opplever dagens situasjon som utfordrende.

– Slik karantenereglene er nå, er det vanskelig å avvikle cuper og kamper. Jeg skjønner at Årstad IL valgte å avlyse siste delen av Åpningscupen, sier Fismen.

Idrettslaget forholder seg til nasjonale og regionale retningslinjer når det gjelder smittevern, men har valgt å opprettholde strenge smittevernrestriksjoner rundt kamper og treninger.

– Det begrenser tilskueraktiviteten, men det viktigste er at barn og unge får drive med idrett, sier han.

Vil ha strengere regler på skolen

Emil har valgt å gjøre alt skolearbeid digitalt frem til mesterskapet, og har fått god støtte og oppfølging fra skolen. Etter helgen er han tilbake i klasserommet. Han mener det bør innføres strengere smittevernrestriksjoner på skolene.

– Det er ikke på grunn av idretten at det er mye smitte. Skolene bør ikke fortsette på grønt nivå på samme tid som det settes smitterekorder, sier han.

Friidrettstalentet fra Fyllingsdalen har trent hardt før mesterskapet.

Smittevernoverlege Egil Bovim i Bergen kommune ber foreldre som nå lurer på om de kan sende ungene sine på kamper og turneringer, om å hjelpe barn å huske på smittevernreglene.

– Vi har høy smitte i de unge aldersgruppene i Bergen, omtrent samme nivå som nasjonalt. Sentrale myndigheter har ikke innført strengere regler på arrangementer, men foreldre må sørge for at barna får klar beskjed om å følge smittevernreglene og forsikre seg om at arrangørene gjør det samme, sier han.

Han arbeider med å innføre testing ved ungdomsskoler og videregående skoler, slik Helsedirektoratet anbefaler, og sier det mest aktuelle for bergensskolen ser ut til å være en form for selvtesting blant elevene.

På pressekonferansen onsdag anbefalte Erna Solberg lokale myndigheter å innføre gult nivå på skoler i kommuner som opplever høyt smittetrykk blant elevene.

Smittevernoverlegen i Bergen svarer følgende på statsministerens oppfordring:

– Jeg vil ikke anbefale gult nivå på alle skoler i Bergen slik smittesituasjonen er akkurat nå.

– Hvorfor ikke?

– Vi har smitte på en god del skoler, men det er også mange skoler som ikke har smitte. Det er ikke hensiktsmessig å innføre gult nivå på skolene uten smitte.

14-åringen har ikke følt seg veldig syk etter at hun ble koronasmittet, og beskriver det mer som en mild forkjølelse.

Til tross for at Lea ikke får delta i mesterskapet er hun glad det ikke er avlyst.

– Jeg tror det betyr mye for mange å kunne konkurrere og være sosiale. Jeg skal følge med fra rommet mitt, sier hun.