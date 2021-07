Tok sin andre fjerdeplass i OL: Her ser skytteren at alt er mulig

TOKYO (Aftenposten): De tre medaljevinnerne snudde seg mot publikum. Jeanette Hegg Duestad (22) skjønte at det er alle muligheter – i Paris-OL i 2024.

Jeanette Hegg Duestad tok en ny fjerdeplass i skyting. Forrige gang var det på luftrifle med avstand 10 meter.

Nå nettopp

22-åringen hadde tatt fjerdeplassen og satt seg på en stol ved siden av landslagstrener Espen Berg-Knutsen i finalen på helmatch. Så nær og likevel så langt unna.

«Stang ut», sa treneren. «Stang inn», mente toppidrettssjef Tore Øvrebø, som er fornøyd med det skytterne har prestert.

Lenge lå vestfoldingen på 2. plass i finalen der kun de åtte skarpeste skytterne i verden fikk være med. Så kom dette ene skuddet på 8,6 som ødela alt. Skudd nummer 42. Det ga 4.-plassen, tårer i øynene – og optimisme.

For Duestad vet at hun er fersk i skyttermiljøet, og at det med mer erfaring kan bli veldig bra.

– Jeg skal satse mot Paris, sa hun overbevisende, uten å nøle, om OL i 2024.

Da hadde hun innrømmet at hun følte press på den store scenen.

Jeanette Hegg Duestad var den fjerde siste som gikk ut og satte seg ved siden av landslagstrener Espen Berg-Knutsen. Foran dem sto de tre som fikk medaljer.

Snudde seg etter Rio-OL

Norges Skytterforbund har klart å få frem et lag som toppidrettssjef Øvrebø heier på.

Han fulgte kvalifiseringen på 3x40 skudd som varte i to timer og 45 minutter. Deretter var det 40 skudd, før først to og så én og én gikk ut etter hvert skudd.

Øvrebø mener den jobben som Norges Skytterforbund har gjort, er formidabel.

– All ære til forbundet som har omorganisert etter OL i Rio og sørget for at skytterne er mye sammen. Hvis det er god kvalitet i slike grupper, kan det bli en suksess. Fremtiden ser lys ut, sa han.

Duestad mente at hun har fått den tryggheten i laget som gjør at flere gode resultater vil komme.

– Vi er en kjempegod gruppe som koser oss mye sammen. Vi har holdt på sammen i tre til fem år og er blitt gode venner og kolleger. Vi funker godt på skytebanen, men vi har også dette båndet utenfor skytebanen. Det gjør oss enda sterkere. Vi har det gøy sammen og støtter hverandre i både opp- og nedturer. Vi motiverer hverandre hele tiden.

Knestående, liggende og stående. Helmatch byr på tre stillinger. Jeanette Hegg Duestad har funnet seg til rette i denne idretten.

Trigger hverandre

Duestad fremhevet det høye nivået i dette laget.

– Det er så innmari høyt at du alltid har lyst til å gå på testmatch og være best. Da må du skyte bedre enn verdensrekorden. Du er aldri best hvis du ikke skyter over verdensrekorden. Vi pusher hverandre.

I hallen var det sveitsiske Nina Christen som løftet neven etter seieren. Skytterne har en ro som få andre utøvere. Det var ingen brøl eller jubelscener.

Men Duestad kjente på nervene underveis, og hørte noen lyder:

– Jeg hørte altfor godt.

For i hallen var musikken over høyttalerne av den sorten som man hører i enkelte varehus, og det var bare forsiktig klapping mot slutten av finalen.

Dette var ikke Wembley under EM-finalen i fotball. Og det var heller ikke et mesterskap der det krydde av norske pressefolk.

Penger? Hun blir ikke rik av denne idretten.

På spørsmål hvorfor hun holder på likevel, svarer hun:

– Det er i utgangspunktet hverken penger eller mediedekning som gjør at man holder på. Det handler om å føle mestring og ha trivsel i miljøet.

Nå gjenstår kun én øvelse, herrenes helmatch mandag. Der skal kjæresten Henrik Larsen og Jon Hermann Hegg være med.

Duestad gir ikke opp drømmen om at det skal bli noe håndfast i dette OL.