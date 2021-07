Kristoffersen tilbake i full trening: – Veldig fornøyd med utviklingen

Henrik Kristoffersen (27) pådro seg et brudd i ankelen da han falt på motorcross-sykkel i mai. Nå er han tilbake i full trening.

TILBAKE: Henrik Kristoffersen er tilbake i full trening etter bruddet i ankelen. Foto: Torstein Bøe

Alpinstjernen måtte legge treningen på vent i noen måneder, og inntok krykkene i seks uker etter fallet.

– Henrik er nå tilbake i full trening, men han må være litt forsiktig med støt og belastning på venstre ben, skriver pappa Lars Kristoffersen i en SMS til VG.

Kristoffersen er bosatt i Salzburg i Østerrike. Faren melder at han skal oppholde seg der til midten av juli før han reiser til Norge.

– Det går etter planen. Leger og fysioterapeuter er veldig fornøyd med utviklingen så langt, sier faren og legger til:

– Han får veldig bra oppfølging fra Red Bull med trenere, fysioterapeut og leger her i Salzburg.

– Når er han tilbake på ski?

– Vi skal på ski første gang etter skaden 23. august i Zermatt, svarer faren.

Kristoffersen hadde et uhell under motocrosskjøring i Østerrike, der han hoppet for kort på et hopp. I fallet pådro han seg et brudd i ankelen.

– Det er en bit av talus, en bit av ankelbenet som har fått et brudd. I venstrebeinet. Det var trykket i en landing som forårsaket det. Også har han fått et skrubbsår i pannen, fra styret, forteller Lars Kristoffersen til VG i mai.

Det er OL-sesong for alpinistene, og Kristoffersen må finne seg i å være en av de største medaljehåpene på det norske landslaget.

Teknikeren er den mestvinnende slalåmkjøreren i Norges historie med 19 verdenscupseiere i disiplinen.

Han har fra før ett OL-sølv i storslalåm fra PyeongChang 2018 og én OL-bronse i slalåm fra Sotsji 2014.

Kristoffersen ble også verdensmester i storslalåm i Åre 2019 og kom på tredjeplass i slalåmrennet i VM 2021 i Cortina d’Ampezzo.

PS. De olympiske lekene i Beijing 2022 starter 4. februar.