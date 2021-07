To generasjoner fra familien Gulliksen kjempet om én OL-plass. De gamle er fortsatt eldst.

Én rytter får representere Norge i sprangridning i Tokyo. Geir Gulliksen (61) blir Norges eldste OL-deltager, mens datteren Victoria (29) må vente på sin OL-debut.

Geir Gulliksen på hesten VDL Groep Quatro under Göteborg Horseshow i 2020. Her tar han, som første nordmann, seieren i en World Cup-konkurranse. Han konkurrerer med den samme hesten i Tokyo-OL. Foto: Daniel Stiller / Bildbyrån

Geir Gulliksen er 61 år og danket ut den yngre generasjonen i OL-uttaket, sammen med hesten VDL Groep Quatro. Han blir med det den eldste som noen gang har representert Norge i et OL.

På oppløpet til uttaket var det tre aktuelle ryttere igjen. I tillegg til far og datter Gulliksen, var også Marie Valdar Longem (29) med i kampen. Olympiatoppen og Norges Rytterforbund (NRYF) valgte å gå for veteranen.

– Når det var én kvoteplass for sprangridning, var jo det store håpet at en av oss skulle få den, sier Gulliksen.

– Det er mange ting som kan gå galt

Veteranen er inne i sin 46. sesong som landslagsrytter. Men at han er Norges eldste OL-utøver noensinne, er ikke noe han vil tenke på.

– Det har jeg ikke så veldig stort fokus på. Det kjennes jo ikke så altfor bra, men det blir kanskje gøy om fem til ti år, forteller Gulliksen.

Den mentale styrken som trengs for å takle store mesterskap, har han fått etter mange år på hesteryggen. Men i en sport hvor du er avhengig av noen andre enn deg selv, er det mange brikker som må på plass.

– Du er avhengig av at hesten fungerer bra. Spesielt i varmen i Tokyo.

Geir Gulliksen feirer på VDL Groep Quatro etter å ha gått til topps under Göteborg Horseshow i 2020. Foto: Daniel Stiller / Bildbyrån

Hesten VDL Groep Quatro må gjennom en lang flyreise fra Norge til Japan. Gulliksen forklarer at mange hester er sensitive for slike ting som reise og temperatur.

– Hesten kan bli reisesyk og reagere på varmen. Han kan få feber, og da er du prinsipielt satt ut av gamet før start.

For det er kun den ene hesten som blir med til lekene.

Gulliksen snakker mye om ting som kan gå galt, men understreker at han og hesten har rundt fire år sammen med mye erfaring fra konkurranser. Dette kan spille positivt inn på resultatene i OL, mener han.

Slo ut både sønn og datter

Datteren Viktoria Gulliksen var en av tre som til slutt sto som kandidater til sprangridning i Tokyo. Hun klarte OL-kravene, men kvoteplassen gikk til den mest erfarne i familien. Sønnen Johan-Sebastian (23) var også med og kjempet om en plass i OL frem til de siste stevnene.

Far Gulliksen forteller at det er god stemning innad i familien, selv om det var han som stakk av med Tokyo-billetten.

– Alle tror det er et stort problem, men det er egentlig ikke det, sier han.

Konkurranseinstinkt har de alle, men Gulliksen mener at det foregår på en taktfull måte. Familien støtter hverandre og har et godt teamarbeid hvor de heier hverandre frem.

– Jeg hadde blitt like glad hadde Victoria blitt tatt ut, understreker han.

Victoria Gulliksen på hesten Viego Les Hauts. Hun klarte OL-kravene, men det var far Geir Gulliksen som tok Norges kvoteplass. Foto: Mathilda Ahlberg / Bildbyrån

Realistisk syn på sjansene

Gulliksen deltar i OL for andre gang. I Beijing i 2008 ble Norges landslag i sprangridning disket fra bronsemedalje etter at hesten til Tony André Hansen, Camiro, testet positivt for doping.

Gulliksen vil ikke være defensiv, men sier at han er en realist. Han mener det er viktig å fokusere på tingene som kan være utslagsgivende. På første dag i sommerens OL er det allerede 45 av 70 ryttere som ryker ut.

– Du skal ikke bare ha en god dag. Du skal ha en veldig god dag for å være med videre.

I sporten er det små forskjeller og skyhøyt nivå. I første runde konkurrerer man allerede med andre som er like gode eller bedre enn deg, forteller rytteren.

– Det er definisjonen på vinn eller forsvinn. Jeg har tro på at jeg kan være blant de 30 beste som går videre. Hvis ikke, hadde jeg ikke dratt.

Medaljekandidat

Gulliksen har plassert seg i toppen som en av verdens 10 beste ryttere gjennom de siste årene. God erfaring med OL-formatet fra konkurranser det siste året, har han også fått. Sportssjefen i NRYF, Nina Johnsen, sier dette lå til grunn for uttaket.

– På bakgrunn av sesongen han har hatt opp mot mesterskapet i Tokyo, har vi tro på at han har mulighet til å hevde seg i OL, sier sportssjefen.

Hesten han tar med seg til OL, er VDL Group Quatro, som han har vunnet mye med.

– Det har vært min beste hest de siste fire årene. Jeg har vunnet kongepokalen to ganger med ham, og vi vant Europafinalen i World Cup i Göteborg i fjor. Vi har også vært høyt oppe i World Cup noen ganger, som en tredjeplass under Oslo Horse Show, sier han.

Hvis både hest og rytter har en skikkelig god dag, er det ingenting som står i veien for å komme høyt opp på resultatlisten i en sport med små marginer.

– Målet mitt er å kjempe i toppen, sier Gulliksen.

Konkurransene i sprangridning i OL foregår fra 3. til 4. august.