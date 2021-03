Molde-profilen om skrekkfallet: - Det ultimate marerittet

NRK-ekspert Johan Remen Evensen ble uvel etter fallet til Daniel-André Tande. Nå vekkes hopperen fra kunstig koma.

Daniel-André Tande falt stygt i skiflygingsbakken i Planica torsdag. Tilstanden er stabil og den norske landslagshopperen vekkes søndag gradvis fra kunstig koma på sjukehuset i Ljubljana. Foto: AP

Én time siden

Tande gikk rundt og falt stygt under torsdagens prøveomgang i skiflygingsbakken i slovenske Planica. Han mistet balansen over kulen og landet hardt før han rullet ned unnarennet. NRKs ekspertkommentator Johan Remen Evensen slo fast at opplevelsen er noe av det verste en hopper kan gå gjennom.

– Det er det ultimate marerittet til en utøver i den aller største bakken du kan hoppe i. Jeg blir ordentlig uvel, sa Evensen.