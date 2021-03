Kasper Junker: – Kommer en større avklaring på sagaen snarest

Sent søndag kveld forlot Kasper Junker (27) Bodø/Glimts treningsleir i Marbella. Tirsdag forteller han til VG at det snart vil komme en avklaring.

PÅ TRENING: Kasper Junker på treningsfeltet med Bodø/Glimt i Marbella forrige uke Foto: Geir Olsen / NTB

30. mars 2021 12:20 Sist oppdatert 9 minutter siden

– Jeg er sikker på at det kommer en større avklaring på sagaen snarest, skriver Kasper Junker i en melding til VG tirsdag.

Det har stormet rundt fjorårets toppscorer i Eliteserien etter at han sent søndag kveld forlot Bodø/Glimts treningsleir i spanske Marbella. Dansken har ikke kommet med en kommentar siden han forlot hotellet og uttalte «her kan jeg ikke være mer» til Avisa Nordland, men klubben la ut følgende melding på sine hjemmesider mandag:

– Vi mottok et bud på Kasper Junker fra en japansk klubb lørdag ettermiddag. Klubben har vurdert budet og på grunn av den korte tiden igjen til seriestart har vi ikke funnet budet interessant nok. Det er ikke aktuelt å selge Kasper Junker nå i vår. Det er for liten tid til å finne en erstatter. Det var vår hovedvurdering.

– Vi registrerer at han nå har forlatt treningsleiren i Spania. Det er selvfølgelig ikke akseptabelt. Vi og alle skjønner at Kasper ønsker seg ut på nye eventyr, men tilbudene må også være rett for klubben.

Klubben ønsker tirsdag ikke å kommentere Junkers nye uttalelse og sier til VG at de kommer med en kommentar «når det er utvikling i saken».

I januar uttalte Junker til VG at han ønsket seg bort fra klubben. Dansken var den gang misfornøyd etter at Glimt hadde avslått flere bud på ham, blant annet fra Serie A-klubben Crotone.

Glimt har vært på treningsleir i spanske Marbella i fire uker for å kunne trene samtidig som det er treningsnekt i Bodø.

Junker scoret 27 mål da Glimt tok seriegull forrige sesong. Da Glimt smadret Atlético Sanluqueño i en treningskamp forrige uke, scoret han hat trick: