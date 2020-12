Verstappen holdt unna og vant i Formel 1-avslutningen

Max Verstappen ledet fra start til mål og sikret sesongens annen seier da Formel 1-sirkuset avsluttet sesongen i Abu Dhabi søndag.

Max Verstappen jublet etter å ha vunnet årets siste kvalifisering lørdag. Søndag ble en ny jubeldag for nederlenderen. Foto: Kamran Jebreili / AP / NTB

NTB-DPA

Nå nettopp

– Vi gjorde alt riktig. Når du starter i front kan du kontrollere løpet litt mer. Det gjør livet lettere, sa Verstappen etter løpet.

Nederlenderen hadde nemlig «pole position» etter at han, som kun andre fører denne sesongen, slo begge de to Mercedes-bilene i lørdagens kvalifisering. Lance Stroll var den eneste som hadde greid det tidligere denne sesongen.

De to Mercedes-førerne Valtteri Bottas og Lewis Hamilton startet i sporene bak og ble også 2.- og 3.-mann i løpet søndag.

Bottas sikret dermed 2.-plass bak Hamilton i VM-sammendraget, mens Verstappen ble nummer tre.

– Fornøyd

Verdensmester Hamilton er tilbake i formel 1-sporten etter at en positiv koronatest gjorde at han måtte stå over i Bahrain forrige helg.

– Du kan ikke vinne alle løpene. Tatt i betraktning de siste par ukene jeg har hatt, er jeg fornøyd med helgen, sa Hamilton etter løpet.

De to i Mercedes-bilene har dessuten for lengst sikret laget seier i lag-VM. Red Bull ble nummer to med 282 poeng, 258 poeng bak Mercedes. McLaren Renault tok tredjeplassen.

Perez røk ut

Sergio Pérez, som vant i Hamiltons fravær forrige helg, fikk trøbbel på den tiende runden i Abu Dhabi søndag. Han måtte dermed gi seg i det som var hans siste løp i Racing Point-laget.

Med Perez' seier i Bahrain forrige helg og Verstappens seier søndag ble fire av sesongens 17 løp ikke vunnet av Mercedes.

I tillegg til Verstappens seier i den ene VM-runden på Silverstone-banen i august, vant franske Pierre Gasly i Italia i september.

Lewis Hamilton står igjen med elleve løpsseirer denne sesongen, mens finnen Bottas fikk med seg to triumfer.