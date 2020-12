Norge til EM-finale: Skal spille mot Frankrike

Norge reiste seg og snudde en semifinale som så mørk ut. Nå venter de franske europamestrene i finalen søndag.

Vinnerlaget. Og nå vil Norge gå hele veien. Foto: Vidar Ruud/NTB

18. des. 2020 21:58 Sist oppdatert nå nettopp

Norge-Danmark: 27–24

Nora Mørk var rørt og på gråten etter kampen.

– Det er rått. Det er dette jeg har drømt om, sa håndballspilleren i den digitale mixedsonen.

Hun hadde ikke stått i en finale på tre år. Og fortalte at det hadde vært tøft.

– Jeg er bare enormt glad og stolt for å være i finalen, for det kostet mye.

Den gangen, i VM i Tyskland, tapte Norge 21–23 for nettopp Frankrike.

Vi husker at Nora Mørk og Stine Bredal holdt rundt hverandre. Tårene trillet av skuffelse. Nå var det lettelse.

Mørk hadde tenkt mye på en finale etter de lange avbrekkene på grunn av skader. Hun ble en viktig brikke i dette spillet, og hadde 100 prosent uttelling på straffene.

29-åringen kommer til å bli EMs toppscorer.

– Hun er en vinner og vil vinne, sa Joachim Boldsen i studio i TV3.

Da Henny Reistad ble intervjuet, nevnte hun lagånden som en vinnerpille.

– Vi hadde brekket på, sa hun om det som skjedde i første omgang.

Men så tok hun noen viktige beslutninger og ikke minst ansvar. 21-åringen var så absolutt en av dem som tok tak da kampen vippet.

Det samme gjorde kaptein Stine Bredal Oftedal, som er ei urokråke. Og det positivt ment.

For en vinnertype. Det mente ekspertene. Nora Mørk gir seg aldri. Hun satte tre straffer og fikk ytterligere tre mål. Foto: LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN

For en thriller

– Det er en glede, lettelse og alt det der. Jeg er stolt av gjengen. Første omgang var håndbrekket på, sa Norge-trener Thorir Hergeirsson etter kampen.

Da fortalte han at han i pausen hadde spurt jentene om de var redde for å tape. Treneren mente også at dette spillet ikke holder til å slå Frankrike.

– Det blir en helt annen type motspill.

Han sa til rettighetshaver at han gledet seg til første finale siden 2016.

– Vi måtte opp mot vårt beste til å slå Danmark. Jeg fryktet ikke tap, men realiteten sa at vi ikke ville vinne hvis vi ikke spilte opp mot vårt beste.

Kari Brattset Dale med en gave som går til veldedighet. Den fikk hun som banens beste. Fire mål og godt forsvarsspill førte til pris. Foto: Vidar Ruud/NTB

Hergeirsson fant resepten

Kampen fredag ble høydramatisk, men de norske spillerne fant frem vinnerskallen sin og avgjorde i sluttminuttene. Så da dommeren blåste, var det dans, rop og omfavnelser.

Dette var en seier som satt langt inne, helt til de siste ti minuttene. Da så motstanderne ut som om de hadde fått den store skjelven. Men det var bare Norge som vokste utover i kampen.

– Det var Thorir Hergeirsson som tok grep, mente TV3s ekspert Gunnar Pettersen.

Like etter ble Kari Brattset Dale kåret til kampens beste.

Fakta Norge – Danmark 27-24 (10-13)

50 tilskuere Norge: Katrine Lunde, Silje Solberg – Henny Ella Reistad 3, Emilie Hegh Arntzen, Veronica Kristiansen 2, Marit Malm Frafjord 1, Heidi Løke, Stine Skogrand 2, Nora Mørk 6 (3), Stine Bredal Oftedal 4, Malin Aune 1, Kari Brattset Dale 4, Marit Røsberg Jacobsen, Camilla Herrem 2, Sanna Solberg-Isaksen 2, Kristine Breistøl. Toppscorer Danmark: Mia Rej Bidsrup 7. Dommere: Cristina Nastase/Simona-Raluca Stancu, Romania. Utvisninger: Norge 1 x 2 min., Danmark 3 x 2. min Vis mer

Startet tregt

Norske spillere og trenere gruet seg på forhånd, men gledet seg mest. Hvordan ville det mentale spillet bli? Lagene kjente hverandre så godt. Danmarks trener Jesper Jensen opp mot Norges Thorir Hergeirsson. En fersking som landslagstrener mot en veteran.

Første omgang ble en dansk oppvisning. Kopien hadde lært av originalen. Danskene tettet forsvaret og bruke muskler. Målvakt Sandra Toft ble den sprellekvinnen som mange angripere fryktet. Ikke minst de norske kantskuddene plukket hun til vingenes fortvilelse.

Kun ti norske mål mot 13 de første 30 minuttene er en sjeldenhet. På forhånd viste statistikken følgende: Danmark hadde i gjennomsnitt kun sluppet inn 22 mål i kampene. Redningsprosenten før pause var på 54 prosent fra Toft. Verdensklasse! Hun hadde fortsatt der hun slapp i VM i fjor, som verdens beste keeper.

Sandra Toft levde ikke opp til samme redningsprosent etter pause. Foto: LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN

– Vi må ta tilbake banen, sa kaptein Stine Bredal Oftedal i en timeout. Men det buttet. Både i etablert angrepsspill og ikke minst kontringene. Der ble Camilla Herrem og de andre på kantene stoppet effektivt.

Det så stygt ut, og de norske spillerne lignet ikke seg selv. Kunne Hergeirsson finne på noe lurt inn mot 2. omgang?

Camilla Herrem jubler for scoring. Foto: Vidar Ruud/NTB

Må ha mer bredde

– Vi må brette ut spillet, sa trener Tonje Larsen da hun kom ut fra garderoben. Da hadde Katrine Lunde blitt byttet inn i målet og åpnet med en redning.

Camilla Herrem hadde fått opp selvtilliten, og skjøt endelig i det korte hjørnet. Forsvaret ble mer aggressivt.

Men det var dramatisk. Og målvakt Lunde reddet de ballen hun måtte.

Henny Reistad våknet til liv da kampen gikk inn i sine siste ti minutter. Veronica Kristiansen over på høyre bakspillerplass var et sjakktrekk. Det er der hun spiller i klubblaget Györ.

Norge var midtveis i omgangen foran med to mål, og det var nok ekstra godt da Sanna Solberg-Isaksen scoret fra vingen. Til daglig er Jensen treneren hennes i Esbjerg.

– Nå rakner det på tampen for Danmark, sa TV3-kommentator Daniel Høglund.

Det sto 26–22 til Norge og var bare fire minutter igjen.

Bom stopp. Veronica Kristiansen ble effektivt hindret på veien mot mål. Men det var i første omgang. Foto: Vidar Ruud/NTB

Må ha troen på egne kvaliteter.

Karoline Dyhre Breivang var på plass som ekspert i TV3-studio. Hun som enn så lenge har flest landskamper for Norge (305) må dele lederplassen med Katrine Lunde søndag.

Før kampen startet var det klart at vinneren av Danmark-Norge skulle møte Frankrike. Kroatia ble lilleputt (30–19) mot laget som er regjerende europamester. Og som kan forsvare den tittelen søndag.

Jubel og glede. Foto: Vidar Ruud/NTB

For Frankrike er et lag som siden 2016 har tatt med seg fire medaljer. Nå blir det én til, mens Kroatia skal spille om medalje for første gang.

Nora Mørk var et lite lyspunkt. Hun prøvde seg på lukene og satte straffene. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix / Ritzau Scanpix

PS: Russland fikk 5. plass (33–27) i kampen mot Nederland. For taperne var det vondt. I de to siste er det blitt sølv (2016) og bronse (2018).

Veronica Kristiansen (t.v.) og Nora Mørk signaliserer for scoring. Foto: Vidar Ruud/NTB

Sanna Solberg-Isaksen fremhevet farten etter pause som et våpen Norge fikk til å bruke.

– Vi har møtt Frankrike mange ganger, så det blir tøft og mye fart, var Lundes mening om det som venter.

Nå skal de norske suge på karamellen noen timer før de skal i seng. Så er det å nullstille mot den store prøven. Norge kan ta sitt åttende EM-gull.

Men det blir ikke lett.