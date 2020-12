Sjefen om hopphelten Granerud: – Han har stålkontroll

Hoppsjef Clas Brede Bråthen savner norsk Hoppuke-seier mer enn gull i VM og OL. Både han og trener Alexander Stöckl innser at de nå har storfavoritten i Halvor Egner Granerud (24).

DOBBELTRIUMF: Halvor Egner Granerud fotografert i Engelberg-bakken sist helg. Foto: URS FLUEELER / KEYSTONE

I dag 13:04

Den store hopperen i verden før jul har nå fem verdenscupseirer på rad. Og Stöckl bruker ordet «stålkontroll» når han skal beskrive Granerud før Hoppuka-starten i Oberstdorf den 29. desember.

– Det er få utøvere - uansett fra hvilken nasjon - som har vært større favoritt til å vinne hoppuka noen gang, mener Clas Brede Bråthen.

– Men det er en utfordring som vi må takle. Vi har jo jobbet i mange år for å komme i en sånn posisjon.

Hoppsjefen vet at Norge ikke har hatt sammenlagtvinneren i Hoppuka siden 2006/2007, da Anders Jacobsen triumferte.

– Vi vinner oftere OL og VM enn vi vinner Hoppuka. Hoppuka er veldig stort. Samtidig er det en krevende konkurranse å vinne. Men ja, jeg savner Hoppuke-seier mer enn VM- og OL-gull!

Halvor Egner Granerud selv sier dette om å ha favorittstempelet før det braker løs i Oberstdorf før nyttår:

– Det blir spennende. Jeg har allerede kjent at ting er annerledes, og en ny situasjon for min del. Jeg regner med at oppmerksomheten blir mye større enn under et vanlig verdenscuprenn. Hoppmessig gleder jeg meg veldig til å sette i gang. Jeg håper at jeg kan fortsette å jobbe som jeg har gjort den siste måneden.

Granerud skal ikke gjøre et eneste skihopp før han drar til Hoppuka. Han velger i stedet å «tørrtrene».

– Jeg hadde muligheten til å hoppe i Granåsen, men har bevisst valgt det bort.

– Hvordan skal du bevare formen over til Hoppuka?

– I hvert fall ikke ved å ligge på sofaen og bare spise god mat. Da kommer jeg til å hoppe kortere i Oberstdorf. Jeg skal ta juleferie for hodet, men det er viktig at kroppen kan være aktiv og repetere det vi har gjort den siste måneden. Og så er jula en god mulighet til å få trent litt fysisk.

Fakta Norges lag til Hoppuka Halvor Egner Granerud (bildet, Asker), Robert Johansson (Søre Ål), Marius Lindvik (Rælingen), Johann André Forfang (Tromsø), Sander Vossan Eriksen (Bækkelaget), Daniel-André Tande (Kongsberg). Vis mer

– Hvordan skal du feire julaften?

– Jeg skal ta en corona-test midt på dagen, og så skal jeg for første gang prøve å lage en julemiddag. Jeg skal lage pinnekjøtt. Kjæresten og jeg skal feire jul alene for første gang.

– Halvor er veldig bestemt og klar og konsentrert om jobben han skal gjøre. Den femte seieren gir økt selvtillit inn mot Hoppuka. Det virker for meg som han har stålkontroll, mener landslagstrener Alexander Stöckl.

– Vi har selvfølgelig veldig lyst til å vinne Hoppuka, men da må alt stemme fra første til siste hopp. Det har gått mange år uten at vi har klart det.

– Hvor viktig er dette for deg personlig?

– Det er ikke viktig for meg personlig, men det handler mer om både utøverne som har jobbet steinhardt i årevis for å komme dit, og alle rundt dem ... Det ville være veldig fortjent om at vi alle opplever å være en del av laget til den som vinner Hoppuka sammenlagt.

Fakta Ti siste vinnere av Hoppuka * 2019/20: Dawid Kubacki, Polen * 2018/19: Ryoyu Kobayashi, Japan * 2017/18: Kamil Stoch, Polen * 2016/17: Stoch * 2015/16: Peter Prevc, Slovenia * 2014/15: Stefan Kraft, Østerrike * 2013/14: Thomas Diethart, Østerrike * 2012/13: Gregor Schlierenzauer, Østerrike * 2011/12: Schlierenzauer * 2010/11: Thomas Morgenstern, Østerrike Vis mer

– Hvor spesielt er det for hopperne i disse corona-tider?

– Jeg føler at det er ganske likt for utøverne. Men ellers er det jo mye testing, mange dokumenter, reiseopplegg, formularer ... Heldigvis har FIS gjort en kjempe jobb for at vi skal komme trygt fra sted til sted. Det er stort fokus på smittevern. Det er godt. Så skal utøverne få konsentrere seg om det sportslige. De er i «bobla», både corona-messig og sportslig.