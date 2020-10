Han er en av Norges beste sprintere. I helgen byttet han ut piggskoene med skøyter.

Mathias Hove Johansen er mest kjent som en av norges beste sprintere i friidrett. I helgen debuterte han på skøyteisen under Stavanger Open. Men til mål kom han ingen av dagene.

Nå nettopp

SØRMARKA ARENA: For snaut tre uker siden var NM i friidrett ferdig, og det resulterte i blant annet gull på 200 meter for Skjalg-utøveren Mathias Hove Johansen. Etter NM var det snakk om en liten pause fra friidrett for å drive med litt annen aktivitet.

– Egentlig hadde jeg et veddemål med min trener Victor Øvregård om at hvis jeg prøvde meg med skøyter på beina, så skulle jeg klare å gjennomføre en 500 på skøyter fortere enn jeg var i stand til å gjøre på en 400 meter med løping på bane, smiler han.