Karsten Warholm leverte karrierens tredje raskeste løp da han løp inn til overlegen seier på tiden 47,07 under Diamond League-stevnet i Roma torsdag kveld.

17. sep. 2020 19:09 Sist oppdatert nå nettopp

Dermed blir den 28 år gamle verdensrekorden til Kevin Young på 46,78, som den amerikanske hekkeløperen satte da han løp inn til gull i OL-finalen i Barcelona 6. august 1992, stående enn så lenge.

– I år har jeg tatt mange stevnerekorder. Det er fantastisk. Snitt-tiden min er veldig god. Det eneste dårlige løpet mitt var i Ostrava. I de andre løpene har jeg løpt på 47,10 eller under. Jeg er veldig fornøyd med å være på det nivået, sier Warholm i et intervju vist på NRK.

Med 29 grader i luften lå forholdene til rette for at det kunne løpes fort. Torsdag løp Warholm i bane syv, som er hans favorittbane. Før start virket han som vanlig fokusert og innbitt. «Se på dette», var Warholms beskjed til kameraet da navnet hans ble annonsert før løpet i 400 meter hekk.

Kl. 19:07, fire minutter etter at øvelsen skulle vært i gang, gikk startskuddet. Allerede etter første hekk hadde Warholm passert brasilianeren i bane åtte. Warholm løp til slutt inn til 47,07.

– Han er hele tiden i nærheten av 46-tallet. For en sesong. Det er den beste 400 hekk-sesongen verden har sett, og det uten folk på tribunen og uten konkurrenter. Det verste er at han er jevnt på nivået. Det er det ingen i verden som har vært før, sa NRKs kommentator Jann Post.

– Det er et fantomløp igjen. Det er ikke noe annet å si. Det er vanskelig å si hvor de siste tiendedelene glipper med tanke på verdensrekord, sa Vebjørn Rodal om Warholms løp.

Fakta Tidenes raskeste på 400 meter hekk 1) Kevin Young, 46,78 (1992) 2) Karsten Warholm, 46,87 (2020) 3) Karsten Warholm, 46,92 (2019) 4) Abderrahman Samba, 46,98 (2018) 4) Rai Benjamin, 46,98 (2019) 6) Edwin Moses, 47,02 (1983) 6) Rai Benjamin, 47,02 (2019) 8) Bryan Bronson, 47,03 (1998) 9) Karsten Warholm, 47,07 (2020) 10) Karsten Warholm, 47,08 (2020) Vis mer

Sesongens siste forsøk

Torsdagens løp på Olympiastadion i den italienske hovedstaden var Warholms femte forsøk på slette verdensrekorden denne sesongen.

Før konkurransen i «den evige stad», hadde han på det nærmeste vært ni hundredeler unna den 28 år gamle rekorden. Det var Dimna-karen da han senket sin egen europeiske rekord fra 46,92 til 46,87 under Diamond League-stevnet i Stockholm i august. Da snublet han dessuten i siste hekk. Det kan ha kostet ham verdensrekorden.

24-åringen har hatt en enestående sesong. Tre av tidene han har vartet opp med, er inne blant de ti beste på distansen gjennom alle tider. Mens Warholm regelmessig har løpt ned mot 46-tallet, har ingen andre vært under 49 sekunder i år. Yasmani Copello (33), som tok sølv under EM for to år siden, har vært nærmest med 49,04.

I NRKs dokumentar Karsten og Leif beskriver Warholm hvordan han, sammen med trener Leif Olav Alnes, ikke har latt seg stoppe av begrensningene koronapandemien har lagt på sesongen.

«Vi har snudd hodet. Hvordan kan vi investere i trening nå, som vi ikke kunne fått senere, slik at vi får mer igjen når vi skal løpe neste år. Jeg liker det», forteller den selvsikre 24-åringen fra Ulsteinvik.

Flere nordmenn på startstreken

Warholm er ikke alene om å representere Norge i den italienske hovedstaden torsdag kveld. Jakob Ingebrigtsen og Hedda Hynne løper henholdsvis 3000 meter og 800 meter kort tid etter ham.

Ti minutter før Warholm var i aksjon, løp Amalie Iuel 400 meter hekk. Hun ble nummer fem på distansen med tiden 55,27. Det er årsbeste i Norge og 55 hundredeler bak hennes egen norgesrekord.

– Det var utrolig moro å løpe her i dag, sier Amalie Iuel til NRK.