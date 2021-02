Granerud tangerte legendens rekord: – Aldri hatt en så stabil hopper i Norge

Halvor Egner Granerud tok sin ellevte verdenscupseier i Zakopane. Dermed tangerte han Roar Ljøkelsøys norske rekord for herrer.

Halvor Granerud har verdens beste utgangspunkt for å toppe statistikken som den norske skihopperen med flest verdenscupseire. Nå tangerte han Roar Ljøkelsøys elleve verdenscupseire. Foto: Czarek Sokolowski / AP

14. feb. 2021 17:59 Sist oppdatert nå nettopp

Nå har begge elleve seire, flest av norske herrer noensinne. Det unike med Granerud er at han har vunnet alle sine triumfer i løpet av én sesong.

Granerud ledet etter den første omgangen, og etter å ha hoppet suverene 133 meter som sistemann, kunne Granerud glise, løfte armene i været og feire en ny triumf.

– Det er helt suverent. Det er på tide at vi har noen som kan begynne å kjempe mot det utlendingene har fått til. Det er veldig flott at Halvor kommer opp til meg og passerer meg veldig snart, sier Ljøkelsøy til Aftenposten.

– Når tror du passeres på toppen av listen?

– Det blir veldig snart. Han er best, rett og slett. Det er bare et tidspørsmål, slår Ljøkelsøy fast.

Kalles en blåkopimaskin

– Det er fantastisk, nesten ikke til å tro, sier landslagstrener Alexander Stöckl.

Han gledet seg stort over 24-åringen, som vant sitt første verdenscuprenn i finske Ruka 29. november i fjor. Det er mindre enn tre måneder siden.

Foran dette rennet hadde han løst de problemene han hadde i rennet dagen før, da det bare ble en 7. plass.

– Det var så klart for ham hva som hadde skjedd. Jeg møtte ham på sletten og han smilte, ristet på hodet og sa at det var hans feil, sier landslagstrener Alexander Stöckl.

Askerbøringen ga uttrykk for at han skjønte hva som var problemet. En teknisk feil, men ikke noe stort.

Begge slappet av og det var slett ikke behov for noe oppklaringsmøte.

«Nei, nei» ler Stöckl. For det var et resultat ulikt verdens beste hopper denne sesongen, etter at han kom til Polen med fire førsteplasser på rad.

– Halvor er blitt en blåkopimaskin. Han er helt enorm, presser ut topphopp hele tiden. De kommer bare på rekke og rad. Vi har aldri hatt en så stabil skihopper i Norge, sier tidligere topphopper Kenneth Gangnes som i dag er servicemann på landslaget.

Fakta Verdenscuptriumfer Menn (128): * 11: Roar Ljøkelsøy og Halvor Granerud * 10: Anders Jacobsen * 9: Roger Ruud * 8: Espen Bredesen og Bjørn Einar Romøren * 7: Anders Bardal, Vegard Opaas og Daniel-André Tande * 6: Ole Bremseth og Sigurd Pettersen * 4: Per Bergerud og Ole Gunnar Fidjestøl * 3: Anders Fannemel, Johann André Forfang, Tom Hilde, Robert Johansson og Marius Lindvik * 2: Kristian Brenden og Erik Johnsen * 1: Rolf Åge Berg, Steinar Bråthen, Lars Bystøl, Johan Remen Evensen, Kenneth Gangnes, Dag Holmen-Jensen, Jon Inge Kjørum, Tom Kristiansen, Andreas Stjernen, Hroar Stjernen, Johan Sætre. Kvinner (32): * 30: Maren Lundby * 1: Eirin Maria Kvandal, Anette Sagen. (Kilde: FIS og NTB) Vis mer

Fantastisk norsk dag

Men det var ikke bare Granerud som leverte av de norske hopperne søndag.

For på pallen sto Robert Johansson vedsidenav Granerud. Johansson tok tredjeplassen. Bare Anzie Lanisek skilte de to lagkameratene

Marius Lindvik gjorde som dagen før og leverte godt i finalen. 136,5 meter var sterkt, men utgangspunktet 125 meter i den første omgangen ødela litt.

Likevel var sistehoppet så sterkt at han tok fjerdeplassen. Daniel-André Tande gjorde den norske dagen komplett med sin 7. plass.