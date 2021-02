VM-åpner mandag: Dette sier Mowinckel om egne medaljesjanser

Ragnhild Mowinckel (28) tror VM kommer litt for tidlig for egen del.

Ragnhild Mowinckel åpner VM med superkompinasjon mandag. Foto: Torstein Bøe

26 minutter siden

Mandag står moldenseren klar for å sette utfor når hun åpner VM i italienske Cortina d'Ampezzo med superkombinasjonen. Det er samme disiplin som har gitt hennes foreløpig eneste VM-medalje, da Mowinckel tok bronse i verdensmesterskapet i Åre for to år siden.

28-åringen har brukt de siste ukene på å komme tilbake for fullt etter det lange skadeoppholdet fra kneskaden hun pådro seg i Andorra i mars 2019.