VM-åpningen snødde bort: Dette sier Mowinckel om egne medaljesjanser

Ragnhild Mowinckel (28) tror VM kommer litt for tidlig for egen del.

Ragnhild Mowinckel skulle åpnet VM med superkompinasjon mandag. Rennet ble flyttet mandag morgen, og dermed blir tirsdagens super-G hennes første renn i Cortina-VM. Foto: Torstein Bøe

7. feb. 2021 21:05 Sist oppdatert 10 minutter siden

Mandag var moldenseren klar for å sette utfor da hun skulle åpne VM i italienske Cortina d'Ampezzo med superkombinasjonen. Det er samme disiplin som har gitt hennes foreløpig eneste VM-medalje, da Mowinckel tok bronse i verdensmesterskapet i Åre for to år siden.

Mandag morgen kom imidlertid meldingen om at rennet er utsatt til en annen dag seinere i mesterskapet. Flyttingen skyldes stort snøfall. Det er foreløpig ikke kjent når rennet blir satt opp igjen.