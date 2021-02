Stjernespiller «fikk tilbud han ikke kunne si nei til» – samtidig måtte lokal profil på sykehuset

Phil Henry og Johannes Rydningen Lange har begge hatt sentrale roller i Tromsø Storm. Nå er begge tapt for sesongen.

FERDIGE: Verken Phil Henry eller Johannes Lange vil spille flere kamper for Tromsø Storm denne sesongen. Foto: Håkon Steinmo

12 minutter siden

Klubben har den siste måneden ikke fått spilt noen kamper som følge av koronaepidemien. Det var ifølge styremedlem Ørjan Sandvik Hansen med på å gjøre avgjørelsen rundt amerikanske Phil Henry enklere.

For det ble nylig klart at 29-åringen forlater Tromsø Storm til fordel for kypriotiske Apollon Limassol som holder til på øverste nivå i landet. Henry har vært Storms beste poengplukker med 22,2 poeng i snitt pr. kamp. Tre mer enn kollega Anthony Elechi, som blir værende i byen.