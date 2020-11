Suverene Vipers fikk null spillere på månedens lag: – Absurd

Mens Vipers kan få åtte-ni spillere i den norske EM-troppen, fikk ingen spillere i rosa plass på månedens lag i eliteserien - til tross for at laget feier all motstand av parketten.

Vipers fikk ikke en eneste av sine spillere på månedens lag i oktober. Dette bildet av Heidi Løke (t.v.), Linn Jørum Sulland, Nora Mørk og Katrine Lunde ble tatt etter onsdagens 47–24-seier borte mot Aker. Stian Lysberg Solum

Nå nettopp

– Det er rart og litt absurd, kommenterer Bent Svele, håndballekspert i TV 2.

Mens Vipers-toget ruller videre, og har vunnet samtlige kamper i Norge denne sesongen – attpåtil med stor margin, fant Norsk Topphåndball i oktober ikke en eneste av spillerne verdige en plass på månedens lag i eliteserien.