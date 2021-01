Abelvik Rød fra spiller til TV-ekspert: – Det tøffeste jeg har gjort

Det var alt annet enn lett for Magnus Abelvik Rød (23) å si nei til VM. Nå blir han i stedet TV 3s ekspert i de første VM-kampene.

TUNGT NEI: Magnus Abelvik Rød mangøler når Norge VM-åpner mot Frankrike. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Det tøffeste jeg har gjort som landslagsspiller. Det var helt jævlig. Jeg brukte lang tid på å plukke opp telefonen og ringe Berge for å si at dette ikke går, sier Abelvik Rød til VG.

Flensburg Handewitt-profilen var et selvsagt valg da Christian Berge tok ut VM-troppen 15. desember. Seks dager senere kom meldingen om at mesterskapet i Egypt spilles uten Oslo-gutten på grunn av en skade i håndleddet.

Han slet lenge med å melde forfall.

– Jeg setter veldig stor pris på å spille for Norge og dette mesterskapet har jeg stor tro på at vi kan vinne. Det er så gøy å være på landslaget når ting flyter og vi opplever det samholdet som vi har. Vi er gode kamerater. Å si nei til alt var noe jeg ikke ville gjøre, men kroppen min sa fra om at jeg måtte si nei, sier Magnus Abelvik Rød.

Foran fjorårets EM måtte han gjennom tester for å bli spilleklar etter en hofteskade.

– Jeg klarte for en gangs skyld å lytte til kroppen. Det er jeg fornøyd med, sier han nå.

EM endte ikke bra for den 203 cm høye skytteren kåret til verdens beste unge spiller i 2019. Flensburg-trener Maik Machulla oppfordret ham til å droppe mesterskapet. Abelvik Rød måtte avslutte etter fem kamper. Han kom tilbake til Nord-Tyskland med et brudd i foten.

Men ifølge ham har han ikke vært utsatt for press fra klubbens side.

– Flensburg gikk ut fra at jeg skulle spille VM. Jeg ringte Berge før jeg hadde snakket med noen i klubben. De hadde ingenting med dette å gjøre. Det var helt og holdent min avgjørelse, men selvfølgelig tenkte jeg også på klubbens situasjon, sier Magnus Abelvik Rød og fortsetter:

– Det har ikke vært noen enkel høst. Den andre høyrebacken, Franz Semper, forsvant ut med en korsbåndskade. Men ingen i klubben har påvirket min avgjørelse.

For to år siden var landslagssjef Christian Berges tidligere klubb slettes ikke fornøyde da Gøran Johannessen kom rett fra skade og spilte halve VM-åpningen mot Tunisia.

– Jeg tror Flensburg har skjønt at det er vanskelig å snakke oss ut av det. Det klarte de ikke med meg i fjor og heller ikke Gøran, sier Abelvik Rød.

– Det er så mye som kommer nå. Det er OL og EM. Forhåpentligvis skal jeg spille i 10–15 år til på landslaget. Nå vil jeg bare at bruddet i håndleddet skal gro. Men det var forferdelig å si nei, mener han.

I stedet for å være på banen dukker han opp på TV 3 når Norge møter Frankrike i VM-åpningen torsdag. I utgangspunktet skal han være i TV 3-studioet i Oslo tre ganger i starten av VM.

– Jeg håper å komme med litt andre synspunkter, sier han på vei inn på en helt ny arena.

– Forhåpentligvis kan jeg gi et litt annet innblikk en de vanlige ekspertene.