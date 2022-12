Northug gikk uten lagkamerater: – Ikke noe glad i å gå alene

Mens de fleste lagene var både tre, fire og fem utøvere, gikk Petter Northug lagtempo lørdag alene.

Petter Northug, her fra Val di Fiemme forrige vinter.

16 minutter siden

– Jeg er ikke noe glad i gå alene og spesielt ikke i snøvær. Vi får prøve og kjempe. Krige for oss selv, sier Petter Northug til NRK før start.

Så la han ut på 12,7 kilometer lagtempo i snøværet i østerikske Bad Gastein. Eneste forskjellen var at han gikk uten et lag. Northug gikk ut alene for sitt eget lag Team Northug Crucible.