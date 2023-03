Historien om hesten som ville hete Sander

Da Per Jørgensens travhest var gitt opp av alle, kontaktet han hestehviskeren Monica. Nå har hesten diktert sin egen vei tilbake mot comebacket i løpsbanen.

Et av ønskene travhesten Sander har kommunisert gjennom dyretolken, er at han bli bedre kjent med eieren sin. - Det blir etter hvert. Vi har jo litt mer kontakt nå, og så blir det enklere med møteplasser når det blir vår og sommer, sier Per Jørgensen.

06.03.2023 20:31

– Se! Når vi står her og prater, så står han plutselig og ser på oss med store øyne. Du ser at han vet at jeg snakker om han. Du blir nesten religiøs av mindre vet du, sier Per Jørgensen og ser bort på travhesten han er den stolte eier av - Ero’Kamano. Eller Sander.

Mer om det senere.

