Reiste seg etter tapet - Nidaros snudde og vant

Etter et forsmedelig hjemmetap dagen før, viste Nidaros hockey muskler søndag.

SNUDDE: Nidaros lå under midtveis i andre periode, men snudde kampen og vant til slutt komfortabelt.

Nå nettopp

Nidaros - Comet Halden 5 - 2: Lørdag endte med et bittert straffetap for Nidaros, etter å ha vært best i første periode i egen hall. De to påfølgende handlet alt om Comet, men takket være en svært påskrudd Nidaros-keeper Alexander Johansson ble det bare ett baklengs i ordinær spilletid.

I straffekonkurransen maktet ikke trønderne å score en eneste gang, og gjestene tok de to poengene.