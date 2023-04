Holger Rune i dommerkrangel etter racket-trøbbel i München-finalen: – Hva i helvete?

(Holger Rune – Botic van de Zandschulp 6–4, 1–6, 7–6) Tenniskometen Holger Rune (19) forsvarte tittelen i München etter en vanvittig opphenting i tredje sett.





23.04.2023 16:31 Oppdatert 23.04.2023 17:16

Dansken gikk seirende ut av finalereprisen fra i fjor mot nederlandske Botic van de Zandschulp i VG+ Sport-sendte BMW Open i München (ATP 250-nivå).

– Jeg kjempet til siste slutt og gjorde alt jeg kunne for å komme tilbake i kampen igjen, og jeg tror det var en perfekt finale for tilskuerne. Vi pushet hverandre hele veien, sier Rune til arrangøren.

Dette var Runes fjerde ATP-tittel, men han måtte se seg knust i det andre settet av finalen. Da slet han både på og utenfor banen.

På stillingen 4–1 i favør nederlenderen klagde Rune overfor dommeren. Han ga racketen han startet kampen med til sin mor og manager Aneke for å få nytt grep. Hun forsøkte å teipe den, men leverte den videre. Etter hvert som Rune ikke fikk tilbake racketen, uttrykte 19-åringen frustrasjon overfor dommeren.

Dansken benyttet muligheten i pausen til å spørre om å få gjøre det selv og spurte om å få levert racketen tilbake.

– Jeg vet at det ikke er din feil, men det er sykt. Å bruke så mye tid ... jeg mener, rekorden min er på rundt 37 sekunder. Hva i helvete? sa Rune til dommeren.

Se sekvensen øverst i saken.

NY BRAGD: Det danske tennisesset Holger Rune tok sin fjerde ATP-tittel i karrieren søndag.

I tredje sett slet også Rune med høyrearmen. Dansken fikk tilsyn av medisinsk personell, og kampen ble midlertidig stoppet før han kom seg på beina igjen.

19-åringen leverte to sterke game i tredje sett etter å ha havnet under 2–5, og hadde fire break-baller på sifrene 4–5. Da måtte Rune igjen få medisinsk hjelp - denne gang med foten. Etter et kort opphold på sidelinjen brøt dansken igjen, og det sto 5–5 etter en imponerende opphenting av Rune.

Deretter brøt nederlenderen, før han kastet bort eget serve-game. Dermed gikk det hele til tiebreak. Der viste 19-åringen klasse, og vant med sifrene 7–3.

Mens Casper Ruud valgte å spille ATP 500-turneringen Barcelona Open, gikk Holger Rune for en mindre turnering denne uken. München Open (ATP 250) var den Runes aller første ATP-tittel da han vant i fjor.

Og i fjor som i år var nederlenderen Botic van de Zandschulp motstander i finalen. I fjor måtte van de Zandschulp gi seg da han ledet 4–3 i første sett på grunn av en skade Den gang slo han ut Casper Ruud i kvartfinalen.

Men søndag var det to friske menn på grusen i den tyske storbyen. Rune brukte 51 minutter på å ta første sett.

Søndag spiller Carlos Alcaraz mot Stefanos Tsitsipas finalen i Barcelona Open.

Casper Ruud tapte sin tredjerundekamp der, etter en ørliten kollaps mot Francisco Cerundolo.

Neste turnering for Ruud er Madrid Open (ATP 1000) som starter kommende uke, så følger Roma Masters (ATP 1000). Den siste turneringen for Casper Ruud før French Open er Geneva Open (ATP 250) som starter 21. mai.