Lewis Hamilton vil ofre livet i kampen for menneskerettigheter

Lewis Hamilton (38) er fast bestemt på at han skal fortsette å kjempe for menneskerettigheter - selv om det skulle føre ham i fengsel eller til og med lede til hans død.

MOTELØVE: Lewis Hamilton vekker alltid oppsikt for sine klær under Formel 1-helgene. Her er han fotografert på torsdagen i Australia Grand Prix-helgen.

25.04.2023 12:06

Dette sier Formel 1-profilen da han går gjennom sine ti år i Mercedes-teamet i en Youtube-video.

Han tar fram et bilde av sin regnbuehjelm da han kjørte i Qatar og forteller:

– Jeg har alltid tatt risiko. Det kommer jeg til å fortsette med, selv om det skulle sette meg i fengsel. Det spiller ingen rolle hva de gjør. Jeg kommer alltid til å stå opp for det jeg tror på, selv om det skulle lede til min død.

– For meg er det helt uforståelig at vi fortsatt lever i en tid der så mange land, fremfor alt i Midtøsten, har sånne problemer med menneskerettigheter.

Lewis Hamilton har vært opptatt av rasismen, men snakker også om like rettigheter for kvinner, for skeive og andre menneskerettigheter.

VETERANER: Lewis Hamilton (t.v.) og Fernando Alonso holder fortsatt tritt med ungdommen. Her gratulerer de hverandre som nummer to og tre i Australia Grand Prix.

Formel 1-stjernen er opptatt av den posisjonen som førerne og sporten har og sier at engasjementet gir ham ekstra motivasjon. At en plass på pallen gir økt oppmerksomhet om det som han vil fortelle om.

– Under løpet drev det meg at jeg måtte vinne for at det skulle få så stor effekt som mulig, og det lyktes jeg med, sier han om løpet i Qatar.

Han tar et oppgjør med dem som mener at man ikke skal blande politikk og sport:

– Dette er ikke politikk. Dette er menneskerettigheter, sier Lewis Hamilton.

Han er særlig takknemlig for at Sebastian Vettel tok plass ved Hamiltons side under kampen mot rasisme i 2020 - og hvor glad han var over å se Vettel ta stilling i viktige saker i sine to siste år i Formel 1-sirkuset.

Lewis Hamilton og Sebastian Vettel ved siden av hverandre under markeringen av Black Lives Matter i Bahrain i 2020.

Fakta Lewis Hamilton Født: 7. januar 1985. Verdensmester Formel 1: 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 og 2020. Antall seirer: 103. Antall pallplasser: 192. Team: McLaren (2007–2012), Mercedes (2013-). Vis mer

– Vi har denne enorme plattformen, og den skal brukes til bra ting, til å inspirere og oppmuntre mennesker, sier Lewis Hamilton.

I videoen snakker Lewis Hamilton om sine nære forhold både til Niki Lauda, som døde i mai 2019, og hvilken fantastisk teamkollega Valtteri Bottas var - og at de fortsatt reiser til løp sammen.

Lewis Hamilton kom til McLaren i 2007, vant VM-tittelen for dem i 2008 og flyttet til Mercedes i 2013. Han vant samtlige VM-titler, så nær som én, mellom 2014 og 2020.