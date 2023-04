Lewis Hamilton avslører sin store drøm

Lewis Hamilton (38) kom på 5. plass i kvalifiseringen i Baku fredag. Nå avslører syv ganger verdensmester i Formel 1 sin store drøm.

Lewis Hamilton på vei inn i depotet i Baku fredag.

28.04.2023 16:28

Charles Leclerc i Ferrari sikret seg beste startspor til søndagens Aserbajdsjan Grand Prix foran Max Verstappen. Lørdag er det sprintløp i Bakus gater.

Lewis Hamilton er vant til å styre de villeste kjøretøyer i verden.

Men nå synes han ikke det er nok.

Drømmen er å reise ut i verdensrommet. Han har til og med snakket med Elon Musk om det.

Musk og Space X jobber med å sende «vanlige» mennesker ut i verdensrommet. Billetten skal koste noen millioner kroner - men det er jo ikke noe problem for Hamilton. Men da SpaceX endelig fikk prøvefly verdens største rakett nylig, eksploderte raketten. Noe også Lewis Hamilton har merket seg ifølge Formel 1s hjemmeside.

– Jeg har sagt til ham at jeg vil styre romskipet. Men jeg tror faktisk at det er helautomatisk, sier Hamilton.

– Jeg vil gjøre det på et eller annet tidspunkt, men jeg lar noen andre prøve først, for de kan gå i luften på vei opp ...

Elon Musk er regnet som verdens nest rikeste av Bloomberg og Forbes, og er blant annet kjent som eier av Tesla og Twitter.

Lewis Hamilton, som ble nummer to i Australia sist, er nøktern optimist foran Aserbadjsjan Grand Prix:

– Det blir naturligvis en oppgradering av bilen, men jeg tror det vil være starten på en ny vei for oss.

Her kan du sette deg inn i kvalifiseringen

Han lar seg ikke affisiere av ryktene om at Ferraris Charles Leclerc er på vei til Mercedes-teamet neste sesong:

– Det har ingen innvirkning, fastslår Hamilton bestemt.

Se VGs sportskalender!

Leclerc sikret seg altså beste startspor til søndagens hovedløp i Baku.

Ved sin side får han Max Verstappen, som har kontrakt med Red Bull til 2028, og som antyder at han kanskje ikke kommer til å holde på så lenge:

– Hvis vi fortsetter å utvide terminlisten og helgen blir så lang, så kommer det til et punkt der du spør deg: Er det verdt det? Jeg liker racing. Jeg liker å vinne. Og så er det lønnen og alt mulig, og du har et godt liv. Men er det virkelig et godt liv? spør Verstappen, gjengitt av blant andre Autosport.

– Jeg tror det kommer til et punkt der du har lyst til å gjøre andre ting.

Aserbajdsjan Grand Prix er fjerde VM-runde. Kvalifiseringen fredag avgjør startrekkefølgen for søndagens Aserbajdsjan Grand Prix. Lørdag formiddag er det kvalifisering for sprintløpet samme dag.

PS: Hamiltons lagkompis George Russell ble utslått allerede i Q2.