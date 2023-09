Ask Tjøm og Lars Benske til VM-finalen: Sikret seg OL-plass

De har ikke lykkes helt denne sesongen, men torsdag rodde Ask Tjøm (27) og Lars Benske (28) seg til OL i Paris kommende sommer.

KVALIFISERT: Ask Tjøm (til venstre) og Lars Benske klarte sesongens store mål. Duoen er klare for OL i Paris. Vis mer

Publisert: 07.09.2023 10:42

Duoen fra Tønsberg og Fredrikstad sikret seg samtidig plass i VM-finalen i Beograd. Den nye norske lettvekt dobbeltsculleren har aldri tidligere deltatt i OL. Tjøm og Benske vant et løp i verdenscupen sist sesong, men ble bare nummer åtte i VM.

I VM-semifinalen ble de nummer tre – bak Irland og Tsjekkia. Lørdag ror nordmennene sin første VM-finale sammen i Serbia.

Senere i torsdag har også den norske dobbeltfireren sjansen til å sikre seg OL-plass. Erik Solbakken, Jonas Juel, Martin Helseth og Erling Øyasæter ror VM-semifinale og trenger å bli blant de tre beste for å komme til VM-finalen og kvalifisere seg for OL.

Det er allerede klart at Kjetil Borch – med OL-sølv fra Tokyo i 2021 – ikke klarer å kvalifisere seg for OL i VM. Han får en ny sjanse til å kvalifisere seg neste sesong. Borch har varslet at han uansett legger opp etter OL i Paris.

Birgit Skarstein er allerede klar for søndagens VM-finale. Hun har kjørt på med ekstreme treningsmengder for å forsvare sine fire VM-gull på rad.