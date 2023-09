Jakob Ingebrigtsen skaper debatt: – Mye bedre drama og underholdning

BRUSSEL (VG) Jakob Ingebrigtsens (22) kommentar om Josh Kerr (25) etter at VM-gullet glapp på 1500 meter, har blitt en stor snakkis.

BRITISK BRØL: Josh Kerr jublet da han tok VM-gullet på 1500 meter i Budapest foran Jakob Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås. Vis mer

Publisert: 08.09.2023 13:56

– Alle former for rivaleri er bra for sporten. Jakobs store jakt på et VM-gull på 1500 meter og Josh Kerrs sjokkerende prestasjon i VM sist, gjør at det blir mye bedre drama og underholdning for fansen som følger med, sier amerikaneren Chris Chavez.

Han er mannen bak Citius Mag – ett av største friidrettsnettstedene internasjonalt.

Diamond League, fredag kl. 20.56: Jakob Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås løper 2000 meter i Brussel på NRK

Jakob Ingebrigtsen vant 5000-metergullet i Budapest-VM nylig, men måtte se seg slått av britiske Josh Kerr på favorittøvelsen 1500-meteren.

Fakta Norske deltagere i Brussel fredag 100 meter rullestol (kl. 18.49): Anisa Abdulle.

10.000 meter (kl. 18.57): Magnus Tuv Myhre.

Stavhopp (kl. 19.15): Sondre Guttormsen.

2000 meter (kl. 20.56): Jakob Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås.

5000 meter (kl. 21.26): Karoline Bjerkeli Grøvdal.

400 meter (kl. 21.53) Håvard Bentdal Ingvaldsen. NRK sender stevnet fra kl. 19.30. Vis mer

I etterkant fikk Ingebrigtsen, preget av sykdom i VM, spørsmål om han var sugen på revansje mot Kerr og svarte følgende:

«Nei, han var bare den neste fyren. Hvis jeg ikke hadde løpt finalen, så ville han sannsynligvis vunnet. Det er sånn jeg ser løpet. Det er klart at hvis du snubler og faller, så kommer noen til å vinne løpet, og han var bare den neste fyren.»

PALLEN PÅ 1500 METER: Jakob Ingebrigtsen, Josh Kerr og Narve Gilje Nordås på medaljeseremonien i VM i Budapest. Vis mer

Det mente Kerr var respektløst, mens bror Henrik Ingebrigtsen beskyldte Kerr for å være «hårsår».

Tilbake i VM i 2022 var Jakob Ingebrigtsen åpenbart misfornøyd med sølv etter å ha blitt slått av britiske Jake Wightman. Den gang mente Ingebrigtsen at den beste 1500-meterløperen ikke ble verdensmester.

– Jakob har gjort det krystallklart at han mener at han er den beste 1500-meterløperen i verden og har mange prestasjoner som støtter oppunder det, inkludert OL-gullet i 2021 på 1500 meter. Han er fortsatt veldig ung og jeg tror han har en flamme inni seg til å jakte dette VM-gullet, sier Chavez.

Fakta Jakob Ingebrigtsen: * Alder: 22 år (født 19. september 2000) * Klubb: Sandnes * Meritter: * OL (2021): Ett gull (1500 m) * VM (2022): To gull (5000 m), ett sølv (1500 m) * VM (2023): Ett gull (5000 m), ett sølv (1500 m) * VM innendørs (2022): Ett sølv (1500 m) * EM: Fire gull (1500 og 5000 m i 2022, 1500 og 5000 m i 2018) * EM innendørs: Fem gull (1500 m og 3000 m 2023, 1500 m og 3000 m i 2021, 3000 m i 2019), ett sølv (1500 m i 2019). * EM terrengløp: To gull (2021 og 2022). Vis mer

Jonathan Gault, en av de mest kjente friidrettsjournalistene fra nettstedet LetsRun.com, sier kommentarene også skaper entusiasme blant løpeinteresserte i USA. LetsRun har lagd en artikkel med tittelen «Hvorfor er vi så besatt av Jakob Ingebrigtsen?».

– Jakobs kommentarer er i tråd med karakteren hans. Jakob mener han er den beste og aldri skal tape en 1500 eller 5000 meter. Derfor blir han frustrert når han ikke vinner – og virker å finne på en annen forklaring enn at noen andre er bedre enn ham til å løpe, sier Gault.

– Ingebrigtsen viste respekt overfor Kerr da han slo ham, men jeg synes at kommentaren om at Kerr «var den neste fyren» var respektløs. Men jeg må understreke at jeg liker når utøvere sier det de mener og sporten blir mer morsom når de gjør det. Det er jo derfor vi snakker om disse kommentarene nå, sier Gault.

I FJOR: Jake Wightman spurtslo Jakob Ingebrigtsen under VM i Eugene 2022. Vis mer

Jake Wightman har slitt med skader etter VM-gullet i Eugene i fjor, og har ikke møtt Jakob Ingebrigtsen siden den gang.

– Men når han gjør det, vil det bli spennende fordi Ingebrigtsen får sin sjanse til å ta revansje, mens Wightman får muligheten til å vise at det som skjedde i Eugene ikke bare var et blaff. Det samme med neste gang Kerr og Ingebrigtsen møtes. Og at Ingebrigtsen har fått en mulig utfordrer i Norge ved Narve Gilje Nordås er også fascinerende, sier Gault.

Jakob Ingebrigtsen har foruten 1500-meteren i VM vunnet alle løp han har stilt opp i denne sesongen utendørs. Fredag venter 2000 meter i Brussel. Det er blitt promotert som et forsøk på å slå verdensrekorden til Hicham El Guerrouj som løp 4.44,79 i 1999. Harene HareneTre utøvere som kun skal løpe for å holde en bestemt fart en kort periode. og lyset langs banen som indikerer hvordan løperne ligger an, er i forkant satt til å skulle hjelpe Ingebrigtsen til verdensrekord.