Uno-X-sjefen jubler for storsignering: – En vinner, rett og slett

Den danske sykkelprofilen Magnus Cort (30) er klar for det norske profflaget Uno-X. Teamsjef Jens Haugland gleder seg stort over signeringen.

Magnus Cort er klar for Uno-X. Vis mer

Danskens kontrakt med EF går ut etter den inneværende sesongen, og han blir dermed en del av Uno-X-laget fra neste sesong. Han har knyttet seg til det norske profflaget fram til utgangen av 2026, bekreftet de gulkledde tirsdag.

– Det er en helt utrolig bra signering, men jeg er muligens litt subjektiv, ler Uno-X-sjef Jens Haugland til NTB.

Cort er en meget erfaren syklist og har 26 etappeseire fra det øverste nivået på CV-en sin. Den danske 30-åringen har de siste fire sesongene syklet for World Tour-laget EF. Han har tidligere representert lag som Cult Energy, Orica GreenEdge og Astana.

– En vinner, rett og slett

Cort blir Uno-X' andre store signering etter at de hentet den norske spurtkongen Alexander Kristoff før sesongen. Det norske laget syklet Tour de France på herresiden for første gang tidligere i sommer.

– En mann i sin beste alder. Han er dansk, har fantastisk erfaring og har vunnet etapper i alle tre Grand Tours. En vinner, rett og slett, fortsetter Haugland om den nye storsigneringen.

30 år gamle Cort har blant annet vunnet den tiende etappen av Giro d'Italia i årets sesong. Han tok også to etappeseire i Volta ao Algarve og vant med det poengtrøyen.

Høyt ambisjonsnivå

Haugland forteller at signeringen av Cort også er et signal om at Uno-X fortsetter å sikte høyt. Tour de France-eventyret har gitt mersmak. Samtidig ble laget mer attraktivt for andre da de fikk invitasjonen til rittet tidlig i år.

– Vi er utrolig glad for at Magnus tar sjansen på å gå et nivå ned. Når vi fikk invitasjonen i januar så hadde vi mer slagkraft i markedet og ble mer attraktiv for ryttere, fortsetter Haugland.

Sportsdirektør Kurt Asle Arvesen stemmer i.

– Vi signaliserer at vi mener alvor med dette. Vi ser også fremover. Han blir helt klart en viktig brikke til det å holde oss der vi er og sikte enda høyere, sier Arvesen til NTB.